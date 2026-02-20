Kallas koostas Venemaalt nõutavate järeleandmiste nimekirja

Portaali Radio Free Europe/Radio Liberty andmetel kasutasid EL-i diplomaadid seda dokumenti arutelude alusena teisipäevasel kohtumisel ning see on kesksel kohal ka esmaspäevasel välisministrite kohtumisel.

Kallase nimekirja kõige olulisem punkt on nõue, et Venemaa peab viima oma väed välja Ukrainast, Valgevenest, Transnistriast (Moldova), Gruusiast ja Armeeniast. Lisaks tuleb eemaldada Valgevenesse paigutatud tuumarelvad.

Ühe läbirääkimistel osalenu sõnul on hädavajalik, et paindlikkust ei näitaks üles ainult Ukraina, vaid seda peab tegema ka Venemaa.

Nõudmiste hulgas on ka punkt, et rahuleping ei tohi olla vastuolus rahvusvahelise õigusega ega tühistada siseriiklikke õigusakte.

Dokumendis märgitakse, et kui rahunõudmised kohustavad Ukrainat oma armeed vähendama, tuleb esitada sama nõue ka Venemaale. Samuti nõutakse, et territooriumid, mille Ukraina peab Venemaale loovutama, ei tohi saada de jure osaks Venemaast.

EL nõuab sõjas osalenud venelastele reisikeelu kehtestamist ning sõjakuritegude uurimist piiranguteta.