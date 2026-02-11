X!

Kallas kavatseb esitada EL-ile Venemaalt nõutavate järeleandmiste nimekirja

Välismaa
Kaja Kallas
Kaja Kallas Autor/allikas: Riigikantselei
Välismaa

Euroopa Liidu välispoliitikajuht Kaja Kallas kavatseb esitada liikmesriikidele nimekirja järeleandmistest, mida Euroopa peaks Venemaalt nõudma osana kokkuleppest, millega lõpetada sõda Ukrainas.

Sõja lõpetamise kõnelustes on peamiselt osalenud Ukraina, USA ja Venemaa ametnikud, eurooplasi on aeg-ajalt konsulteeritud. Euroopa ametnike sõnul ei saa aga rahulepet sündida ilma Euroopa osaluseta.

"Kõik laua taga olijad, sealhulgas venelased ja ameeriklased, peavad mõistma, et eurooplaste nõusolek on vajalik," ütles Kallas Brüsselis ajakirjanikele. "Ja selleks on ka meil omad tingimused. Need nõudmised ei peaks olema suunatud ukrainlastele, keda on juba palju survestatud, vaid venelastele."

Kallas ütles, et kavatseb esitada loetelu Euroopa Liidu liikmesriikide valitsustele lähipäevil. 

Küsimusele, mida loetelu võiks sisaldada, nimetas ta, et kõigi sõja ajal röövitud Ukraina laste tagasitoomist ning piiranguid Venemaa relvajõududele. Rohkem detaile ta ei avaldanud.

Euroopa ametnike sõnul on Euroopal hoobasid, näiteks umbes 210 miljardi euro väärtuses Venemaa varasid, mis on Euroopas külmutatud ja mis võivad olla osa võimalikust kokkuleppest.

Enamik Euroopa riike on alates Venemaa 2022. aasta sissetungist Ukrainasse ajanud poliitikat, mille eesmärk on Venemaa diplomaatiline isoleerimine. 
Viimastel kuudel on aga mõned riigid rääkinud otseste kõneluste vajadusest Moskvaga, osalt seetõttu, et tuntakse muret ulatuslike USA ja Venemaa ametnike vaheliste arutelude pärast.

Prantsusmaa presidendi Emmanuel Macroni välispoliitika peanõunik Emmanuel Bonne käis eelmisel nädalal Moskvas kohtumas Venemaa ametnikega. Mõned Euroopa ametnikud on pakkunud, et EL võiks nimetada Venemaaga peetavate kõneluste juhtimiseks eriesindaja. 

Kallase sõnul on aga oluline, et enne sellise sammu kaalumist lepiks blokk kokku oma sõnumites Moskvale.

"Kui me ei seisa millegi eest, pole meil mõtet üldse laua taga olla," ütles Kallas. "Oluline on arutada, milliseid järeleandmisi peame Venemaa poolelt nägema, et saavutada kestev rahu."

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: Reuters

Samal teemal

Eesti laul 2026

ära maha maga!

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

09:42

Einari Kisel: ehmatava energiaarve tagamaad

09:42

Filmi ei ole võimalik kaks korda teha. Intervjuu German Golubiga

09:39

TÄNA OTSE | Odermatt jahib ülisuurslaalomis esimest olümpiamedalit

09:37

Kallas kavatseb esitada EL-ile Venemaalt nõutavate järeleandmiste nimekirja

09:34

Kaitsevägi teeb koostöös omavalitsusega linnalahingud avalikus ruumis

09:31

Pildid: "Presidendi raamatuklubis" on külas Contra

09:22

Antibiootikumid võivad baktereid hoopis koostööle sundida

09:20

Raadiouudised (11.02.2026 09:00:00)

09:12

Tartus toimub tänavu kolmandat korda festival Kauge

09:08

Kirke Maar: miks ja kuidas me plaanime Eesti.ai programmi tegema hakata

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

10.02

Eesti välisluure: Venemaa ehitab üles tohutut drooniarmeed

26.01

Milano Cortina olümpiamängude ülekannete ajakava

10.02

Sõja 1448. päev: Ukraina hävitas suure Vene droonilao Uuendatud

10.02

Selevko kaotas kukkumisega punkte, kuid pääses vabakavale Uuendatud

10.02

Leedu saatis Eesti uisutreeneri olümpialt minema, CAS otsustab kolmapäeval Uuendatud

10.02

Sprint tõi Kläbole seitsmenda olümpiakulla, rootslannadele kolmikvõit Uuendatud

10.02

Politico: von der Leyen pehmendas Kallase vastuseisu järel luureüksuse plaani

10.02

Botnist sai tavadistantsil olümpiavõitja, Kehvalt soliidne debüüt Uuendatud

10.02

Rosin: Venemaal pole praegu kavatsust Eestit rünnata

10.02

Müncheni konverentsi eelraport annab Euroopa olukorrast sünge pildi

ilmateade

loe: sport

09:39

TÄNA OTSE | Odermatt jahib ülisuurslaalomis esimest olümpiamedalit

09:01

Läti avas taliolümpial medaliarve

08:33

Eesti sulgpallinaiskond osaleb esmakordselt EM-il: päris mitu mängu on võidetavad

08:05

TÄNA OTSE | Ilves ja Teder astuvad võistlustulle normaalmäel

loe: kultuur

09:42

Filmi ei ole võimalik kaks korda teha. Intervjuu German Golubiga

09:31

Pildid: "Presidendi raamatuklubis" on külas Contra

09:12

Tartus toimub tänavu kolmandat korda festival Kauge

08:56

Pildid: Rakvere Teatris algasid suvelavastuse "Tikutoos" proovid

loe: eeter

08:51

Eesmaa: Brasiilia olümpiakoondise riietus annab sportlasele enesekindluse

06:32

"Pealtnägija" eksperiment: kuidas värvatakse telefonikelme?

10.02

Treener: ilma trennita üle 40-aastane inimene kaua tervena välja ei vea

10.02

Noorte lauljate konkursi Solistica võitja: võit tuli väga ootamatult

Raadiouudised

10.02

Päevakaja (10.02.2026 18:00:00)

10.02

Välisturistide arv kasvas mullu viis protsenti

10.02

Raadiouudised (10.02.2026 15:00:00)

10.02

Uuring: üha rohkem õpilasi puutub internetis kokku häiriva sisuga

10.02

Eestis on ligi 27 000 dementsusega inimest

10.02

Presidendivalimiste riigikogu voorud toimuvad septembri alguses

10.02

Öösel võib tulla 20 külmakraadi

10.02

Raadiouudised (10.02.2026 12:00:00)

10.02

Euroopa Komisjon esitas ettepaneku majandusmurede lahendamiseks

10.02

Ilm on külmem Lõuna-Eestis

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo