Kallas kavatseb esitada EL-ile Venemaalt nõutavate järeleandmiste nimekirja

Sõja lõpetamise kõnelustes on peamiselt osalenud Ukraina, USA ja Venemaa ametnikud, eurooplasi on aeg-ajalt konsulteeritud. Euroopa ametnike sõnul ei saa aga rahulepet sündida ilma Euroopa osaluseta.

"Kõik laua taga olijad, sealhulgas venelased ja ameeriklased, peavad mõistma, et eurooplaste nõusolek on vajalik," ütles Kallas Brüsselis ajakirjanikele. "Ja selleks on ka meil omad tingimused. Need nõudmised ei peaks olema suunatud ukrainlastele, keda on juba palju survestatud, vaid venelastele."

Kallas ütles, et kavatseb esitada loetelu Euroopa Liidu liikmesriikide valitsustele lähipäevil.

Küsimusele, mida loetelu võiks sisaldada, nimetas ta, et kõigi sõja ajal röövitud Ukraina laste tagasitoomist ning piiranguid Venemaa relvajõududele. Rohkem detaile ta ei avaldanud.

Euroopa ametnike sõnul on Euroopal hoobasid, näiteks umbes 210 miljardi euro väärtuses Venemaa varasid, mis on Euroopas külmutatud ja mis võivad olla osa võimalikust kokkuleppest.

Enamik Euroopa riike on alates Venemaa 2022. aasta sissetungist Ukrainasse ajanud poliitikat, mille eesmärk on Venemaa diplomaatiline isoleerimine.

Viimastel kuudel on aga mõned riigid rääkinud otseste kõneluste vajadusest Moskvaga, osalt seetõttu, et tuntakse muret ulatuslike USA ja Venemaa ametnike vaheliste arutelude pärast.

Prantsusmaa presidendi Emmanuel Macroni välispoliitika peanõunik Emmanuel Bonne käis eelmisel nädalal Moskvas kohtumas Venemaa ametnikega. Mõned Euroopa ametnikud on pakkunud, et EL võiks nimetada Venemaaga peetavate kõneluste juhtimiseks eriesindaja.

Kallase sõnul on aga oluline, et enne sellise sammu kaalumist lepiks blokk kokku oma sõnumites Moskvale.

"Kui me ei seisa millegi eest, pole meil mõtet üldse laua taga olla," ütles Kallas. "Oluline on arutada, milliseid järeleandmisi peame Venemaa poolelt nägema, et saavutada kestev rahu."