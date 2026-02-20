X!

Rootsi valitsus hakkab taas toetama fossiilenergiaseadmete eksporti

Välismaa
Siemens Energy gaasiturbiin
Siemens Energy gaasiturbiin Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS/Wolfgang Rattay
Välismaa

Rootsi parempoolne valitsus on muutnud oma seisukohta kliimapoliitika osas ning hakkab nüüd pakkuma toetust ettevõtetele, kes ekspordivad maagaasil töötavaid energiaseadmeid.

Kliimapoliitika suunamuutus on märkimisväärne, kuna Rootsi eelmine punaroheline valitsus otsustas 2019. aastal fossiilenergia eksporditoetused kaotada. Väljaande Dagens Nyheteri küsitletud ekspertide sõnul ei täida Rootsi enam oma kliimalubadusi.

Seadusemuudatus puudutab Rootsi administratsiooni alla kuuluvat Rootsi Ekspordikrediidi Agentuuri (EKN). See asutus annab Rootsi eksportettevõtetele laene ning vastutab ka nendega seotud riskide eest.

Valitsuse uue suuna kohaselt võib EKN hakata taas väljastama laene gaasienergiaseadmete eksportijatele.

Dagens Nyheteri andmetel on valitsuse kursi muutus tingitud riigi suurima energiaettevõtte Siemens Energy AB intensiivsest lobitööst.

Väljaande valduses olevast e-kirjast nähtub, et Siemens Energy esindajad on kahel korral osalenud tulevase regulatsiooni kujundamisel.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: Dagens Nyheter, YLE

Rootsi valitsus hakkab taas toetama fossiilenergiaseadmete eksporti

