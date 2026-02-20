Leedu seim kaalub sotsiaalmeedia keelamist alla 16-aastastele

Ettepaneku kohaselt peaksid sotsiaalmeediaettevõtted rakendama usaldusväärseid vanusekontrolli vahendeid, mis ei põhine kasutaja enda kinnitusel.

Nõuete eiramise eest on ette nähtud halduskaristused. Nende nõuete täitmise üle hakkaks järelevalvet teostama sidejärelevalveamet.

Ulbinaitė sõnul kasutab 97 protsenti alaealistest iga päev internetti ning ligi pooled 13-17-aastastest kontrollivad pidevalt oma telefoni.

"Ligi pooltel Leedu koolilastel on probleemne sotsiaalmeedia kasutus ja peaaegu igal neljandal on digisõltuvus," ütles ta reedel parlamendis toimunud pressikonverentsil.

Saadiku sõnul on ohtlikud veebiväljakutsed, eriti TikTokis, viinud mõnel juhul enesevigastamise või surmani.

"Kahjuks on selliseid juhtumeid esinenud ka Leedus," ütles Ulbinaitė.

Ulbinaitė märkis, et lapsed puutuvad sotsiaalmeedias kokku kiusamise, seksuaalse ärakasutamise ja ebaseadusliku tegevusega.

"Laste turvalisus ja sotsiaalmeedia on selgelt kokkusobimatud," ütles Ulbinaitė ja lisas, et riskidega tegelemiseks ei piisa ainult haridusest ja digioskustest.