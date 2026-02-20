Galerii: aasta pressifoto tiitli võitis Stanislav Moškovi foto nunn Filaretast

Eesti pressifotograafide liidu 2025. aasta uudisfoto ja aasta pressifoto kategooria võitja on Õhtulehe fotograaf Stanislav Moškov tööga "Nunnad hoos".

Eesti Pressifotograafide Liit (EPFL) avas koostöös Eesti Meediaettevõtete Liidu (EML) ning Canoni ja Overalliga reedel Tallinnas Viru Keskuses traditsioonilise pressifotode näituse, kus on väljas 2025. aasta parimad fotod.

Samas avalikustati fotoauhindade võitjad ja tutvustati värskelt trükist tulnud "Eesti Pressifoto 2026" aastaraamatut.

Aasta pressifoto auhinna võitis Stanislav Moškov/Õhtuleht tööga "Nunnad hoos", mis oli ka uudisfoto kategooria võidutööks. Pildil on iguumenja Filareta. "Vaadake neid silmi ja seda pilku, need räägivad iseenda eest," ütles Moškov oma võidutöö kommentaariks.

Moškov võitis sama fotoga ka 2025. aasta uudisfoto kategooria.

Parima olemusfoto auhinna sai Mailiis Ollino Pärnu Postimehest tööga "Näkkab hästi". Ilus talveilm oli kesknädalal meelitanud Pärnu jõe jääle sadu kalamehi, et lasta õnged jääauku.

Spordi kategoorias hindas žürii parimaks Postimehe fotograafi Mihkel Maripuu fotot "Iga lõpp on millegi algus". Maadleja Epp Mäe võitles pisaratega kui jättis maadlussussid kombekohaselt matile ning teatas ajakirjanikele sportlaskarjääri lõpetamisest ning lapseootusest.

Portree kategooria võidufoto autoriks on Kiur Kaasik Delfi Meediast tööga "Portree Ukraina poolel võitlevast Vene sõdurist".