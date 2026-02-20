OTSE
ära maha maga
kuulamissoovitus
Vaata otse
Kuula otse
viimased uudised
21:02
Venemaa on Ukrainasse sõdima värvanud üle tuhande keenialase Uuendatud
20:51
Viipekeelsed uudised
otse uudistemajast
tule tööle!
Loetumad uudised
00:22
Petrõkina saavutas ilusa olümpiadebüüdi krooniks seitsmenda koha Uuendatud
19.02
Kelly Sildaru jäi rennisõidus esimesena lõppvõistluselt välja Uuendatud
21:02
Venemaa on Ukrainasse sõdima värvanud üle tuhande keenialase Uuendatud
20:16
MacKinnon murdis soomlaste südamed viimasel minutil Uuendatud
16:01