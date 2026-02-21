Vormsi jäätee on meelitanud saarele hulganisti turiste

Vormsil jagatakse kohalikele spetsiaalseid autokleebiseid, mis annavad saarerahvale õiguse eelisjärjekorras jääteele minna. Kuna tung saarele on nii suur, siis on tekkinud ütlemisi, et miks mõned ei pea järjekorras seisma. Saarerahva jaoks on jäätee ainus võimalus liikumiseks, sest praam on juba teist nädalalt rivist väljas.

Nädala eest avatud Vormsi jäätee on osutunud erakordselt populaarseks. Kui nädala sees on saarele sõitnud sadakond autot, siis laupäeval läks paari tunni jooksul üle 160 autot. Kuna praam on juba teist nädalat rivist väljas, siis kohalike jaoks on jäätee ainus võimalus liikuma pääseda, mistõttu lastakse nemad ka eelisjärjekorras trassile. Sellest on aga tõusnud tüli ja vald on hakanud jagama kohalikele spetsiaalseid kleebiseid.

"See on mõeldud selleks nädalavahetuseks, kui see rahvamass peaks tulema ja saba läheb kilomeetrite pikkuseks, et need Vormsi inimesed, kes sealt sabast mööda hiilivad, saaksid kuidagi mõistlikult märku anda, et nad elavad siin. Nad lähevad koju," sõnas Vormsi vallavanem Erki Savisaar.

Talvel elab saarel umbes 180 inimest ja tänaseks on välja jagatud sadakond kleepsu. Nädal aega täielikus isolatsioonis olnud saare jaoks on jäätee avamine teinud elu märksa kergemaks, sest mööda ametlikku jääteed jõuavad saarele ka vajalikud teenused.

"Mure on sellega, et kütus on vahepeal otsa saanud, et need, kes üle jää käivad, saavad mandri peal tankida. Kellel seda võimalust ei ole, nendel on vähe keerulisem," ütles Savisaar.

Saarerahvast aga nörritab, et kaugelt tulijad ei järgi jäätee reegleid - ei peeta kinni kohustuslikust sõidukiirusest ja kiputakse driftima.

Kuigi igal pool manitsetakse, et jääteele minnes tuleb hoida sobivat pikkivahet 250 meetrit, siis näitas "Aktuaalse kaamera" laupäevane kogemus, et sellest kinni ei peeta.

See, et jääteel kehtivad füüsikareeglid ja seetõttu kolonnis sõita ei tohi, tuli nii mõnelegi lahkuvale turistile üllatusena. Jäätee kipub üllatama ka välismaalasi, kes tulevad liiga madalate rendiautodega või hindavad oma sõiduoskusi üle. Nii suunati laupäeval üks Tallinnast Bolt Drive'iga tulnud prantsuse pere mandrile tagasi, kui nad olid üsna jäätee alguses mitu korda lumevalli kinni jäänud.

"Kui nad kinni jäävad ja ei tule autost välja, et ise lükkama hakata, pead minema ja ütlema, et tulge, lükake, tehke, kaevake või siis nagu täna - India kodanikud, autotäis mehi sõiduautoga, jäid kinni ja selle asemel, et oleks juht autosse jäänud, kõik tulid autost välja, viimane kui üks mees, ja kõik lükkasid seda autot," lausus Vormsi jäätee meister Neeme Söderholm.

Turistid on saarele oodatud ja talveks uksed sulgenud kohvikud on taas avatud ning tööd on pea sama palju kui suviti.

"Meie randa tuleb ka uisu- ja kelgurada Pullapäält, kaks nädalat on olnud sama aktiivne turismi hooaeg kui suvel. Võtame vastu, pakume süüa ja juua, iseteenindus," sõnas Vormsi ettevõtja Liina Jutt.

Alles hiljuti jõudis Hosby randa seitse lätlast, kes jäid sinna telkima, kuigi väljas oli - 8 kraadi, aga tavatult palju on olnud ka ööbijaid. Ka laupäeval oodati külalisi, kuigi oli kahtlus, et need jäävad seekord tulemata, sest keskpäeval pandi jäätee kinni.

"Kui laupäeval tagasi ei saa, siis maja on soojas ja neli voodikohta on olemas," lausus Jutt.