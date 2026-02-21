X!

Vormsi jäätee on meelitanud saarele hulganisti turiste

Eesti
Foto: Margus Muld/ERR
Eesti

Vormsil jagatakse kohalikele spetsiaalseid autokleebiseid, mis annavad saarerahvale õiguse eelisjärjekorras jääteele minna. Kuna tung saarele on nii suur, siis on tekkinud ütlemisi, et miks mõned ei pea järjekorras seisma. Saarerahva jaoks on jäätee ainus võimalus liikumiseks, sest praam on juba teist nädalalt rivist väljas.

Nädala eest avatud Vormsi jäätee on osutunud erakordselt populaarseks. Kui nädala sees on saarele sõitnud sadakond autot, siis laupäeval läks paari tunni jooksul üle 160 autot. Kuna praam on juba teist nädalat rivist väljas, siis kohalike jaoks on jäätee ainus võimalus liikuma pääseda, mistõttu lastakse nemad ka eelisjärjekorras trassile. Sellest on aga tõusnud tüli ja vald on hakanud jagama kohalikele spetsiaalseid kleebiseid.

"See on mõeldud selleks nädalavahetuseks, kui see rahvamass peaks tulema ja saba läheb kilomeetrite pikkuseks, et need Vormsi inimesed, kes sealt sabast mööda hiilivad, saaksid kuidagi mõistlikult märku anda, et nad elavad siin. Nad lähevad koju," sõnas Vormsi vallavanem Erki Savisaar.

Talvel elab saarel umbes 180 inimest ja tänaseks on välja jagatud sadakond kleepsu. Nädal aega täielikus isolatsioonis olnud saare jaoks on jäätee avamine teinud elu märksa kergemaks, sest mööda ametlikku jääteed jõuavad saarele ka vajalikud teenused.

"Mure on sellega, et kütus on vahepeal otsa saanud, et need, kes üle jää käivad, saavad mandri peal tankida. Kellel seda võimalust ei ole, nendel on vähe keerulisem," ütles Savisaar.

Saarerahvast aga nörritab, et kaugelt tulijad ei järgi jäätee reegleid - ei peeta kinni kohustuslikust sõidukiirusest ja kiputakse driftima.

Kuigi igal pool manitsetakse, et jääteele minnes tuleb hoida sobivat pikkivahet 250 meetrit, siis näitas "Aktuaalse kaamera" laupäevane kogemus, et sellest kinni ei peeta.

See, et jääteel kehtivad füüsikareeglid ja seetõttu kolonnis sõita ei tohi, tuli nii mõnelegi lahkuvale turistile üllatusena. Jäätee kipub üllatama ka välismaalasi, kes tulevad liiga madalate rendiautodega või hindavad oma sõiduoskusi üle. Nii suunati laupäeval üks Tallinnast Bolt Drive'iga tulnud prantsuse pere mandrile tagasi, kui nad olid üsna jäätee alguses mitu korda lumevalli kinni jäänud.

"Kui nad kinni jäävad ja ei tule autost välja, et ise lükkama hakata, pead minema ja ütlema, et tulge, lükake, tehke, kaevake või siis nagu täna - India kodanikud, autotäis mehi sõiduautoga, jäid kinni ja selle asemel, et oleks juht autosse jäänud, kõik tulid autost välja, viimane kui üks mees, ja kõik lükkasid seda autot," lausus Vormsi jäätee meister Neeme Söderholm.

Turistid on saarele oodatud ja talveks uksed sulgenud kohvikud on taas avatud ning tööd on pea sama palju kui suviti.

"Meie randa tuleb ka uisu- ja kelgurada Pullapäält, kaks nädalat on olnud sama aktiivne turismi hooaeg kui suvel. Võtame vastu, pakume süüa ja juua, iseteenindus," sõnas Vormsi ettevõtja Liina Jutt.

Alles hiljuti jõudis Hosby randa seitse lätlast, kes jäid sinna telkima, kuigi väljas oli - 8 kraadi, aga tavatult palju on olnud ka ööbijaid. Ka laupäeval oodati külalisi, kuigi oli kahtlus, et need jäävad seekord tulemata, sest keskpäeval pandi jäätee kinni.

"Kui laupäeval tagasi ei saa, siis maja on soojas ja neli voodikohta on olemas," lausus Jutt.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

Samal teemal

ära maha maga

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

22:14

Eesti lippu kannavad OM-i lõputseremoonial uisutajad

22:12

Saalijalgpallimeistrivõistlustel selgusid veerandfinaalpaarid

22:10

Tartu Ülikool lõpetas karikafinaalis Kalev/Cramo võiduseeria Uuendatud

21:48

Aktuaalne kaamera kell 21:00

21:39

Real ei suutnud Barcelona kingitust ära kasutada ja kaotas ka ise

21:28

Ukraina tabas Venemaa sügavuses ballistiliste rakettide tehast Uuendatud

21:21

Pärnu muuseumis avati püsinäitus "Madonna ja võti. Manifest ja supelvanker"

21:16

Pühapäeval on tuiskab ja sajab lund

21:13

Vormsi jäätee on meelitanud saarele hulganisti turiste

21:11

Eesti kaalub toiduainete märgistamise süsteemi kasutusele võtmist

otse uudistemajast

taustajutud

tule tööle!

järjejutt

Loetumad uudised

20.02

Henry Sildaru võitis OM-il rennisõidus hõbemedali Uuendatud

20.02

Tõnis Sildaru: aitäh, Henry!

20.02

Henry Sildaru: kõva töö tasus end ära

20.02

Eesti lähedale jõuavad Vene jäämurdjad

21:28

Ukraina tabas Venemaa sügavuses ballistiliste rakettide tehast Uuendatud

20.02

VAATA | Henry Sildaru sõit, mis tõi Eestile hõbeda

09:21

Riik saatis tippjuhid ligi 160 000 euro eest spaasse kriisijuhtimist õppima

12:19

Transpordiamet sulges kõik ametlikud jääteed Uuendatud

18:23

Trump kehtestas kõikide riikide impordile 15-protsendilised tollimaksud Uuendatud

26.01

Milano Cortina olümpiamängude ülekannete ajakava

ilmateade

loe: sport

22:14

Eesti lippu kannavad OM-i lõputseremoonial uisutajad

22:12

Saalijalgpallimeistrivõistlustel selgusid veerandfinaalpaarid

22:10

Tartu Ülikool lõpetas karikafinaalis Kalev/Cramo võiduseeria Uuendatud

21:39

Real ei suutnud Barcelona kingitust ära kasutada ja kaotas ka ise

loe: kultuur

21:21

Pärnu muuseumis avati püsinäitus "Madonna ja võti. Manifest ja supelvanker"

14:52

Kleer Suursild: mingis mõttes on omalooming nagu teole koda

13:55

Kultuuriportaal soovitab: David Lynchi "Straighti lugu" Jupiteris

13:49

Arvustus. "Halastus": mälu koorma ja tegutsemisvajaduse vahel

loe: eeter

15:10

Vanu busse taastav Heino: millegipärast olen bussidesse armunud

13:45

100-aastane Selma Naber: vabadus on nii suur väärtus, mille nimel tuleb natukene ka kannatada

13:20

Vanilla Ninja osaleb Tšiili muusikafestivalil: see on kultuuriliselt nii huvitav kogemus

20.02

Raadioteatris esietendub ajalooline helirännak "Sõsarkond"

Raadiouudised

19:25

Pärnu Muuseumis on uus püsinäitus „Madonna ja võti. Manifest ja supelvanker”

19:20

Paides vahetub linnapea

18:25

Päevakaja (21.02.2026 18:00:00)

20.02

Päevakaja (20.02.2026 18:00:00)

20.02

Abipolitseinikud saaksid seadusemuudatusega liiklusjärelevalve õigusi juurde

20.02

Raadiouudised (20.02.2026 15:00:00)

20.02

Kaitseväe taustaga riigikogu liikmed soovivad Eestisse sõjaväekohut

20.02

Kohus jättis Tartu hoiu-laenuühistu saneerimismenetluse algatamata

20.02

Ilm läheb lähipäevil pehmemaks

20.02

Raadiouudised (20.02.2026 12:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo