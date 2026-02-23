Helme kaalub uuesti kunstimuuseumi juhiks kandideerimist

SA Eesti Kunstimuuseumi nõukogu kuulutas välja konkursi juhatuse liikme kohale. 16 aastat seda ametikohta täitnud Sirje Helme sõnul ei ole ta uuesti kandideerimist veel otsustanud.

Helme, kes on ametikohta täitnud alates 2009. aastast, sõnas ERR-ile, et ei ole veel kindlalt otsustanud, kas kandideerib järgnevaks ametiajaks juhatuse liikme kohale.

Helmel on doktorikraad kunstiteaduses ning ta on varem töötanud kirjastuses Kunst, olnud Kaasaegse Kunsti Eesti Keskuse juhataja ning Sorosi Kaasaegse Kunsti Keskuste võrgustiku koordinaator.

Sihtasutuse nõukogu väljakuulutatut konkursi võitjaga sõlmitakse kolmeaastane leping, mida võib nõukogu otsusega kaks aastat pikendada.

Muuseumite juhi kohale oodatakse avaldusi 16. märtsini.

SA Eesti Kunstimuuseum on viit muuseumi ühendav institutsioon, mille alla kuuluvad Kumu ja Kadrioru, Mikkeli, Niguliste ning Adamson-Ericu muuseumid.

Sihtasutuse nõukogusse kuuluvad hiljuti Tallinki juhi kohalt taandumisest teatanud Paavo Nõgene, galerist ja kunstikoguja Reigo Kuivjõgi, advokaat Liina Linsi, kultuuriministeeriumi kantsler Merilin Piipuu ja Eesti Maalikunstnike Liidu juhatuse liige Vano Allsalu.