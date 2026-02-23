X!

Kohtunikud vaevlevad keerukate kohtuasjade ja tööjõu puuduse all

Eesti
Riigikohus
Riigikohus Autor/allikas: Airika Harrik/ERR
Eesti

Kohtuprotsessid on muutunud üha pikemaks ja kohtunikud ägavad ülekoormuse all. Selle põhjuseks on töökäte puudus ja kohtuasjade keerukuse kasv. Lahendusena nähakse nii kohtunike spetsialiseerumist, tehisintellekti suuremat kasutuselevõttu kui ka menetluste lihtsustamist.

Harju maakohtu esimees ütles, et keskmiselt on ühe tsiviilasju lahendava kohtuniku laual 200 erinevat juhtumit. Ehkki osa neist lahendatakse kiiresti, võivad pikemad menetlusajad ulatuda mitme aastani. Pole võimalik kõigi nendega üheaegselt tegeleda.

"Kui sul 250 asja käes on, siis sissetulemise järjekorras üldjoontes. Kui ei ole kiireloomulisemaid asju ees, siis selles järjekorras ja nad lihtsalt seisavad. Kahe aastaga peaks saama kindlasti esimeses astmes lahendi. Me ei saa selliseid lubadusi anda," sõnas Harju maakohtu esimees Liina Naaber-Kivisoo.

Justiitsministeeriumi kohtureformi projektijuht Viljar Peep on seda meelt, et kohtutel on mitmeid pudelikaelu, mis tulenevad menetlusõigusest.

"Meil on ka suhteliselt lahke edasikaebamise võimalus, kas kõike seda, mis siis esimeses astmes tehakse, peaks saama ilma piiranguteta teise astmesse viia. Kas ka menetluse sees tehtud korraldusi peaks saama eraldi vaidlustada enne lõpplahendit?" lausus Peep.

"Riik peab mõtlema, millist menetlust me tahame, et kas me tahame sellist menetlust, mis võtab kaua aega ja maksab hästi palju ning on tohutult põhjalik või me ikkagi peame kuidagi panema paika need piirid, et mingid menetlused lähevad lihtsamaks, kiiremaks ja mingeid menetlusi ei peeta kohtus," ütles Naaber-Kivisoo.

Peep peab üheks olulisemaks lahenduseks kohtunike spetsialiseerumist, sest asjad lähevad pidevalt keerulisemaks. Kohtunike seas on spetsialiseerumise suhtes erinevaid arvamusi. Kardetakse, et nii võivad teadmised teistes valdkondades väheneda.

"Ühel kohtunikul ei saa olla väga palju suurtele asjadele spetsialiseerumisi. Kui sa samaaegselt spetsialiseerud perekonnaõigusele, töövõttudele ja pankrotiõigusele piltlikult, siis sul tegelikult on kõik kiired asjad ja töömaht ongi väga-väga kõrge. See spetsialiseerumine peab olema tehtud tasakaalukalt," sõnas Peep.

Samuti tuleks arutada tehisintellekti kasutuselevõttu.

"Seda on võimalik teha ükskõik, kas me räägime kohtutõlkest, kohtuistungi protokollidest või lihtsalt info otsimisest ja süstematiseerimisest. Siin on võimalusi, mis on siis praegu töös ja on ka mõned spetsiifilised asjad nagu näiteks elatiste nõuded või tarbekrediidi nõuded, kus on siis võimalik oluliselt rohkem menetlust automatiseerida," rääkis Peep.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

Samal teemal

Eesti vabariik 108

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

18:46

Paks merejää häirib Baltic Workboatsi laevatehase tööd

18:45

Silver Kuusik taandus ERK-i esimehe kohalt ja lahkus erakonnast

18:40

Vanemuise uus lavastus vaatleb äri- ja akadeemilise maailma vastasseisu

18:36

Kohtunikud vaevlevad keerukate kohtuasjade ja tööjõu puuduse all

18:35

Eesti on tõenäoliselt enda osa Rail Balticust võimeline tähtajaks valmis ehitama

18:35

Päevakaja (23.02.2026 18:00:00)

18:35

Kaitseliidu Põlva malev annetas kogukonna eestvedajatele Eesti lipu

18:24

TÜ/Bigbank jõudis Balti liigas poolfinaali

17:50

Riik soovitab edaspidi sigu pidada väiksemates farmides

17:48

Allik tuli Itaalias karikavõitjaks, Tähelt finaalis karjääri punktirekord

otse uudistemajast

taustajutud

tule tööle!

järjejutt

Loetumad uudised

16:00

Ukraina tabas droonidega Družba naftajuhtme pumbajaama Uuendatud

07:12

Kurikuulsa Mehhiko narkoparuni tapmine vallandas vägivallalaine

22.02

Vanemate autode ringlusest kadumise viisid on muutunud

11:03

Sillat pani motomuuseumi eksponaadid müüki

10:59

Prokuratuur süüdistab kolme inimest ja 12 firmat ulatuslikus rahapesus

22.02

Trumpi Florida residentsi turvaperimeetrisse sisenenud mees lasti maha Uuendatud

21.02

VIDEO | Petrõkina ohvriks langes galakavas ka Malinin

04:52

Andmete varjamine ehitisregistris on seadusega vastuolus

10:22

USA-d tabanud võimsa tormi tõttu kehtestas New York liikumiskeelu

22.02

VAATA | Olümpiakangelane Sildaru võeti Tallinnas pidulikult vastu

ilmateade

loe: sport

18:24

TÜ/Bigbank jõudis Balti liigas poolfinaali

17:48

Allik tuli Itaalias karikavõitjaks, Tähelt finaalis karjääri punktirekord

17:10

ERR-i olümpiajutud: kus sa olid, kui Eesti olümpiamedali võitis?

16:51

Nurme hooaja avastardist: hall juuksekarv ei sega kiiresti jooksmast

loe: kultuur

18:40

Vanemuise uus lavastus vaatleb äri- ja akadeemilise maailma vastasseisu

16:09

Anna Verschik: igal luuletajal on oma tõlkija

15:35

Keelesäuts. Mis pläust see veel on?

15:08

"Meie Erika" on kahe nädalaga kogunud pea 30 000 kinokülastust

loe: eeter

17:36

Pidulauale lisavad värvi peedimahlas marineeritud munad ja hernehummus

11:13

Galerii ja videod: R2 minilaivil astus üles Elina Born

10:05

USA korrespondent Kalam: Valges Majas tuleb kõva häälega karjuda

22.02

ETV2 teemaõhtu on pühendatud kirjanik Raimond Kaugverile

Raadiouudised

17:40

Tugev merejää häirib Saaremaa laevatehase tööd

17:05

Ida-Virumaa kutsehariduskeskus loobus venekeelsest täiskasvanute täiendkoolitusest

15:30

Raadiouudised (23.02.2026 15:00:00)

12:25

Raadiouudised (23.02.2026 12:00:00)

10:35

Ida-Virumaal pärsivad kortermajade renoveerimist kõrged ehitushinnad ja vähene konkurents

10:25

Andmete varjamine ehitisregistris võib olla seadusega vastuolus

10:20

Trump vihjas taas, et Taani on Gröönimaa unarusse jätnud

10:00

Kliimaministeerium loodab, et metsanduse kliimaeesmärk saab täidetud

09:25

Raadiouudised (23.02.2026 09:00:00)

22.02

Üle Setomaa tähistati pühapäeval võinädala ehk maaselitsa lõppu

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo