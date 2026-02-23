Silver Kuusik taandus ERK-i esimehe kohalt ja lahkus erakonnast

Erakond Eesti Rahvuslased ja Konservatiivid (ERK) teatas oma sotsiaalmeedias, et erakonna esimees Silver Kuusik taandus esimehe ametikohalt tervislikel põhjustel. Ühtlasi lahkus Kuusik ka erakonnast.

Erakond Eesti Rahvuslased ja Konservatiivid kirjutas oma sotsiaalmeedias, et Kuusiku lahkumine jätab parteisse tühimiku.

"Täna taandub tervislikel põhjustel meie erakonna juht. See jätab maha tühimiku, mille peavad nüüd täitma need, kes on seni ausalt panustanud ja uskunud ühisesse suunda," sõnati posituses, lisades, et erakond ei ole vaid ühe inimese nägu ning tööga jätkatakse.

Sama postituse kommentaarides kinnitas erakond, et Kuusik ei lahkunud sisevastuolude tõttu, vaid põhjuseks oli väsimus ja tervis.

Äriregistri andmetel on Silver Kuusiku liikmelisus erakonnas Eesti Rahvuslased ja Konservatiivid esmaspäevase seisuga lõppenud. Liikmeks sai Kuusik 7. augustil 2024.