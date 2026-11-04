Tallinna loomaaias käärib töötüli direktori ja osakonnajuhtide vahel

Tallinna loomaaia kuus osakonnajuhti ja viimased kolm aastat direktori ametis olnud Kaupo Heinma on põhjalikult tülli pööranud. Keskseks vaidluseks on kerkinud küsimus, mis loomad tänapäeval peaks loomaaias üldse olema.

Eesti Ekspress kirjutas, et suvel tutvustasid alluvad direktorile kollektsiooniplaani mustandit, mis sisaldas teavet, keda paljundada ja keda mitte ning mis loomi juurde tuua ja keda mujale saata.

Läinud aastal loomaaias tööd alustanud heaoluspetsialist värvis hulga lahtreid punaseks, sest leidis, et neil loomadel pole oma puuris või aedikus piisavalt hea. Ka direktor Heinma on veendunud, et näiteks elevanti ei tohiks Tallinnas üldse pidada, sest kuigi soojade ilmadega on neil õues tore, aga kui külmaks läheb, peavad loomad varjuma kitsukesse elevandimajja.

Alluvate hinnangul näeb direktor heaoluskaalal ainult äärmusi ning ka loomaaia endine direktor Mati Kaal tõi näiteks inimese, kes võib õnnelik olla nii lossis kui Mustamäe ühetoalises.

Aga veel teravam vaidlus käib küsimuses, mida tabelis punaseks märgitud loomadega edasi teha. Kas lasta neil kuni vanadusnõrkuseni praegustes tingimustes edasi elada või tuleks puurid ja aedikud kohe tühjaks teha?

Läinud teisipäeval otsustasid kuus osakonnajuhti, et direktori poole ei ole enam mõtet pöörduda ja selle asemel katsutakse õnne linna juhtivate poliitikutega. Tallinna abilinnapea Kristjan Järvan ütles, et loomaaia asjus ta veel seisukohta ei võta.