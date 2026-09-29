EERK ja Põllumeeste Kogu jätkavad ühe erakonnana

Teisipäeval ühinesid Eesti Rahvuslased ja Konservatiivid ning Eesti Vabaduspartei – Põllumeeste Kogu. Äriregistri kandega sai ühinemine ametlikuks ning senise kahe organisatsiooni asemel jätkab üks erakond.

Liitumise tulemusel koondub organisatsiooni 1045 liiget. Erakonna jaoks ei tähenda see lihtsalt kahe liikmeskonna koondumist, vaid põhimõttelist valikut tegutseda killustatuse asemel ühiselt ning pakkuda Eesti poliitikas alternatiivi senistele jõududele.

Erakonna esimehe Rein Suurkase sõnul on Eesti poliitikas liiga sageli keskendutud sellele, mis inimesi lahutab.

"Eesti on meie kõigi kodu ja selle tuleviku eest vastutame samuti ühiselt. Meie eesmärk ei ole inimesi järjest väiksematesse leeridesse jagada, vaid koondada neid, kellel on tahe Eesti elu paremaks muuta. Kõigis küsimustes ei pea olema ühel arvamusel, kuid peame suutma kokku tulla seal, kus kaalul on meie riigi, rahva ja tulevaste põlvkondade huvid. Meie ühistest tegevustest sõltub see, millise riigi me oma järeltulijatele pärandame," ütles Suurkask.

"Me ei ole enam kaks väikest erakonda. Tänasest oleme üks 1045 liikmega organisatsioon. Meie soov on seda ringi veelgi laiendada ning ehitada poliitiline jõud, kuhu mahuvad inimesed, kes tahavad ise Eesti tulevikku kujundada, mitte kõrvalt vaadata, kuidas seda nende eest tehakse," lisas Suurkask.

Ühinenud organisatsiooni seob veendumus, et Eesti maa, kodumaine toidutootmine ja Eesti inimeste õigus oma riigi oluliste küsimuste üle otsustada peavad säilima.

Liitumise viisid läbi Rein Suurkask, Paul Puustusmaa, Raul Kivi, Lauri Koni, Rein Koch, Tõnu Ojamaa, Märt Kunnus ja Ervin-Mihkel Pari.

Järgmisena korraldatakse erakonna üldkoosolek, jätkub programmi ja organisatsiooni arendamine ning arutatakse ka erakonna võimalikku nimeuuendust. Ühine organisatsioon valmistub samuti 2027. aasta riigikogu valimisteks.