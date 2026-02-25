Slovakkia: Vene naftatarned torujuhtme kaudu taastuvad neljapäeval

Eelmisel nädalal ähvardas Slovakkia katkestada Ukraina erakorralise elektrivarustuse, kui naaberriik ei ava uuesti Družba torujuhet, mis toob Vene naftat Slovakkiasse ja Ungarisse.

"Tarnete taastamiseks viimati teatatud kuupäev lükati edasi 26. veebruarile," seisis ministeeriumi avalduses, kus lisati, et Ukraina ei ole viivitust põhjendanud.

Slovakkia peaminister Robert Fico teatas veel esmaspäeval, et tema riik lõpetab erakorralised elektritarned Ukrainale, kui Kiiev ei ava uuesti riiki varustavat olulist Družba naftajuhet.

Ungari samas ähvardab blokeerida EL-i 20. sanktsioonipaketi Venemaa vastu.

Budapest soovib oma tegevusega kiirendada Vene nafta tarnete taastamist Ungarisse läbi Ukraina kulgeva Družba naftajuhtme. Ukraina võimude teatel suleti Venemaalt läbi Ukraina Ungarisse ja Slovakkiasse kulgev naftajuhe pärast seda, kui see sai jaanuari lõpus Vene rünnakus kahjustada.