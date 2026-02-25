X!

Orbán saatis Ukraina ohule viidates sõdurid energiasüsteemi kaitsma

Ungari peaminister Viktor Orban.
Ungari peaminister Viktor Orban. Autor/allikas: SCANPIX / REUTERS / Bernadett Szabo
Ungari peaminister Viktor Orbán süüdistas kolmapäeval Ukrainat Ungari energiasüsteemi häirimise kavandamises ning käskis kriitilise infrastruktuuri kaitsmiseks paigutada nende lähistele sõjaväeüksused.

"Ma näen, et Ukraina valmistab ette edasisi samme Ungari energiasüsteemi toimimise häirimiseks," ütles Orbán. "Seetõttu olen andnud korralduse tugevdada kriitilise energiainfrastruktuuri kaitset. See tähendab, et me paigutame kohale sõdureid ja varustust, mis on vajalikud rünnakute tõrjumiseks oluliste energiarajatiste lähedal."

Lisaks lubas Ungari peaminister tugevdada ka politseipatrulle elektrijaamade, jaotuspunktide ja juhtimiskeskuste lähedal.

Orbani otsus halvendab veelgi Ungari ja Ukraina niigi madalseisus suhteid, mis on äsja teravnenud seoses Ungarit ja Slovakkiat Venemaa toornaftaga varustava naftajuhtme Družba katkestusega Ukrainas. Mõlemad Moskva-sõbralikud riigid süüdistavad Kiievit oma rafineerimistehaste, mis tarbivad odavat Vene naftat, varustamise katkestamises pikemaks ajaks.

Kiiev väidab, et katkestuse põhjustas Venemaa droonirünnak, mis tabas Lääne-Ukrainas asuvaid torujuhtme seadmeid.

Orbán kordas oma Facebooki lehel avaldatud videos, et Družba seiskamine toimus poliitilistel, mitte tehnilistel põhjustel ja ütles, et luureteated näitavad Ungari energiasüsteemi võimalikku edasist häirimist.

Ungari ja Slovakkia on säilitanud sidemed Moskvaga ning töötavad vastu ülejäänud Euroopa Liidu riikide püüdlustele toetada Vene agressiooni tõrjuvat Ukrainat.

Esmaspäeval hoidis Ungari oma vetoõigust kasutades ära uute Venemaa-vastaste sanktsioonide paketi vastuvõtmise EL-is ja Ukrainale antava hiiglasliku laenu heaks kiitmise viidates naftatarnete üle käivale vaidlusele.

Ungaris toimuvad 12. aprillil parlamendivalimised, mida Orbán on nimetanud valikuks sõja või rahu vahel, öeldes, et tema poliitilised vastased tiriksid riigi naaberriigis Ukrainas toimuvasse sõtta.

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: Reuters, LIGA.net

