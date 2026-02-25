Maarjamäe elanike võit Tallinna ringkonnakohtus jäi väikeseks

Tallinna ringkonnakohus jättis muutmata halduskohu otsuse rahuldada vaid osaliselt nelja eraisiku kaebus Tallinna linnaplaneerimise ameti vastu ja tühistada Pirita tee 28 keskpaviljoni C halli lammutamine. Kinnistule kavandab arendaja elamukvartalit, mille vastu on aktiivsed kohalikud protestivad.

"Tallinna ringkonnakohus nõustus halduskohtu otsusega tühistada vaidlustatud lammutusluba osaliselt ning muus osas jätta see tühistamata. Ringkonnakohus rahuldas apellatsioonkaebuse menetluskulude jaotuse osas, aga jättis muus osas apellatsioonikaebuse rahuldamata," teatas ringkonnakohtu pressiesindaja.

Kohtust on lähiajal tulnud teinegi kohtuotsus, kus menetlusosalisteks on Maarjamäe kinnisvaraomanikud Enn Veskimägi, Priit Alamäe, Katrin Sülla ja Aivar Sülla ning kus vaidlus käib Maarjamäe kinnisvaraarenduse asjus. Teine kohtuotsus on Tallinna halduskohtu esmaspäevane otsus, kus sooviti tühistada Tallinna linnaplaneerimise ameti ehitusluba. Halduskohus jättis selle kaebuse rahuldamata.

Halduskohus tühistas mullu aprillis Tallinna linnaplaneerimise ameti 2022. aastal välja antud ehitusloa Pirita tee 28 keskpaviljoni halli C osas, milles see ei näe ette veemõõdusõlme säilitamist. Selliselt rikub ehitusluba Maarjaheina tänav 12 kinnisasja omaniku õigusi.

Kohus mõistis toona Tallinna linnalt kaebajate kasuks välja menetluskulud 2419 eurot. Kohus mõistis kaebajatelt solidaarselt kolmanda isiku, Maarjamäe Kodu OÜ ehk Metro Capitali kasuks välja menetluskulud 5600 eurot.

Maarjamäe Kodu OÜ on aadressil Pirita tee 28 asuva kinnisasja omanik. Selle kinnisasja eelmiseks omanikuks oli Eesti Näituste Aktsiaselts, kes osutab kaebajatele vee- ja kanalisatsiooni ning elektri teenust Pirita tee 28 kinnisasjal asuvate trasside kaudu.

Tallinna linnaplaneerimise amet andis 2022. aastal lammutusloa, mille alusel saab lammutada Pirita tee 28 kinnisasjal asuvad neli ehitist. Tallinna linnaplaneerimise amet ei kaasanud kaebajaid lammutusloa menetlusse.

ERR on varem kirjutanud, et Pirita tee 28 arenduse vastu on olnud MTÜ Maarjamäe Ühendus, mille juhatusse kuuluvad ettevõtjad Enn Veskimägi ja Priit Alamäe, kes elavad kõnealuse arenduse naabruses ja kes on aastate jooksul esitanud detailplaneeringule mitmeid ettepanekuid.

Arendust kavandav Metro Capital on teatanud, et kinnistualusele seitsmele hektarile rajatakse lisaks korterelamutele ka lasteaed, kvartalisisene allee ja puhkealad.