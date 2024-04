Tallinna Pirita tee arenduse vastu võitlejad said väikse vahevõidu

Tallinna halduskohus rahuldas osaliselt nelja eraisiku kaebuse Tallinna linnaplaneerimise ameti vastu ja tühistas Pirita tee 28 keskpaviljoni C halli lammutamise, sest see rikuks naabrite õigusi. Kinnistule kavandab Metro Capital elamukvaralit, mille vastu on kohalikud pikalt protesteerinud.

Tallinna halduskohus rahuldas oma otsusega nelja eraisiku, kelle hulka kuulub ka IT-ettevõtja Priit Alamäe, kaebuse osaliselt.

Kohus tühistas Tallinna linnaplaneerimise ameti 2022. aastal välja antud ehitusloa Pirita tee 28 keskpaviljoni halli C osas, milles see ei näe ette veemõõdusõlme säilitamist. Selliselt rikub ehitusluba Maarjaheina tänav 12 kinnisasja omaniku õigusi.

Kohus mõistis Tallinna linnalt kaebajate kasuks välja menetluskulud 2419 eurot. Kohus mõistis kaebajatelt solidaarselt kolmanda isiku, Maarjamäe Kodu OÜ ehk Metro Capitali kasuks välja menetluskulud 5600 eurot.

Maarjamäe Kodu OÜ on aadressil Pirita tee 28, Tallinn asuva kinnisasja omanik. Selle kinnisasja eelmiseks omanikuks oli Eesti Näituste Aktsiaselts, kes osutab kaebajatele vee- ja kanalisatsiooni ning elektri teenust Pirita tee 28 kinnisasjal asuvate trasside kaudu.

Tallinna linnaplaneerimise amet andis 2022. aastal lammutusloa, mille alusel saab lammutada Pirita tee 28 kinnisasjal asuvad neli ehitist. Tallinna linnaplaneerimise amet ei kaasanud kaebajaid lammutusloa menetlusse.

Kaebajad tõid kaebuses välja, et nende lammutusloa tühistamisnõude aluseks oli kaebajate õiguste rikkumine, mis seisneb lammutamise tagajärjel elektri-, vee- ja kanalisatsiooni võrguühenduste katkemises. Kaebajate hinnangul jättis vastustaja õigusvastaselt kaebajad kaasamata neid puudutava haldusakti menetlusse.

Kohus selgitas, et haldusorganil lasub ehitusloa taotlust menetledes uurimiskohustus ehk kohustus välja selgitada ehitusloa mõjud. Ehituskorraldusplaaniga tutvudes oleks vastustaja pidanud aru saama, et Pirita tee 28 kinnistul asuvad trassid ei teeninda mitte üksnes lammutusloa esemeks olevaid hooneid, vaid ka lähipiirkonna kinnisasjadel asuvaid hooneid. Kohtu hinnangul ei teostanud vastustaja uurimiskohustust piisavalt, mille tulemusel jäid kaebajad põhjendamatult menetlusse kaasamata, rikkudes sellega ehitusseaduse nõudeid.

Lammutusloa tühistamise aluseks saab olla kaebajate õiguste rikkumine, seega tuli kaebajatel tõendada lammutusloa õigusvastasust ja sellega kaasnevat õiguste rikkumist. Kohus tuvastas, et antud asjas oli tõendatud ühe kaebaja osas õiguste rikkumine. Kohtu hinnangul oli lammutusluba, mis on antud välja ehituskorraldusplaanile toetudes, õigusvastane, sest rikub sellisel kujul Maarjaheina tn 12 omaniku subjektiivseid õigusi.

Linnaplaneerimise ameti juhataja Martin Karro ütles ERR-ile, et praegu on neil menetluses Maarjamäe Kodu poolt esitatud muudatusprojekt, kus nähakse ette C-halli veemõõdusõlme säilitamine. Karro sõnas, et tegemist on olnud Maarjamäe Kodu poolt valitud projekteerija eksitusega.

"Linn halduskohtu otsust vaidlustada ei kavatse, sest ehitusloa aluseks olnud ehitusprojektis on tõepoolest viga, mida on tunnistanud ka Maarjamäe Kodu OÜ," sõnas Karro.

ERR on varem kirjutanud, et Pirita tee 28 arenduse vastu on olnud MTÜ Maarjamäe Ühendus, mille juhatusse kuuluvad ettevõtjad Enn Veskimägi ja Priit Alamäe, kes elavad kõnealuse arenduse naabruses ja kes on aastate jooksul esitanud detailplaneeringule mitmeid ettepanekuid.

Arendust kavandav Metro Capital on teatanud, et kinnistualusele seitsmele hektarile rajatakse lisaks korterelamutele ka lasteaed, kvartalisisene allee ja puhkealad.