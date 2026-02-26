X!

Lõplik otsus: Jüri Vilmsi säilmed jäävad välja kaevamata

Jüri Vilmsi haud Pilistvere kalmistul.
Jüri Vilmsi haud Pilistvere kalmistul. Autor/allikas: Olev Kenk/ERR
Palju halvastiütlemisi ja erimeelsusi põhjustanud Eesti sõjamuuseumi plaan kaevata Pilistvere kalmistul välja Eestimaa Päästekomitee liikme ja esimese kohtuministri Jüri Vilmsi põrm pandi kalevi alla.

Vastastikusel kokkuleppel hüvitas sõjamuuseum osa Pilistvere koguduse õigusabikulust, kirjutab Sakala.

Tüli sai alguse mullu juulis, mil Eesti muinsuskaitse selts ja sõjamuuseum plaanisid segastel asjaoludel hukatud Jüri Vilmsi säilmed Pilistvere kalmistult üles kaevata ning teha neile ekspertiis ja DNA-analüüs. ​

Mullu 28. augustil algama pidanud väljakaevamised Pilistvere kalmistul jäeti aga ära, sest kohus rahuldas EELK Pilistvere Andrease koguduse esialgse õiguskaitse palve ja peatas kaevetööd 30 päevaks.

​Sel hetkel saigi alguse pool aastat kestnud kohtuvaidlus, mis päädis Pilistvere koguduse ja Eesti sõjamuuseumi kokkuleppega 6. veebruaril, millega lõpetati kohtuvaidlus ja ühtlasi lepiti kokku, kuidas edaspidi selliseid erimeelsusi vältida.

"Päästekomitee liikme ja esimese kohtuministri ministri Jüri Vilmsi saatus ja viimne puhkepaik jäävad Eesti ajaloo üheks mõistatuseks," nentis Eesti sõjamuuseumi direktori Hellar Lill.

 

Toimetaja: Mirjam Mäekivi

hea teada

