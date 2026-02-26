Otse kell 12: valitsuse pressikonverentsil Pevkur ja Terras
Valitsuse pressikonverentsil osalevad täna kaitseminister Hanno Pevkur ning regionaal- ja põllumajandusminister Hendrik Johannes Terras. Kell 12 algavat pressikonverentsi näeb otsepildis ERR-i portaalis.
Peaminister Kristen Michal on neljapäeval Brüsselis, kus peab kõne Euroopa Liidu idapiiri riikidele pühendatud kõrgetasemelisel konverentsil, kohtub Euroopa Ülemkogu eesistuja António Costaga ning osaleb kolme Balti riigi kohtumisel Euroopa Komisjoni presidendi Ursula von der Leyeniga.
Toimetaja: Mirjam Mäekivi