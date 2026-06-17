Otse kell 12: riigikogu infotunnis Michal, Pakosta ja Terras
Riigikogu infotunnis osalevad täna peaminister Kristen Michal, justiits- ja digiminister Liisa-Ly Pakosta ning regionaal- ja põllumajandusminister Hendrik Johannes Terras. Kell 12 algavat infotundi näeb otsepildis ERR-i portaalis.
Michal vastab küsimustele, mis puudutavad riigiettevõtete juhtide majandushuvide deklaratsioone, riigi juhtimist, muresid erihoolekande valdkonnas, välispoliitikat ja olukorda riigis.
Terras vastab küsimustele Halal Eesti ja saarte ühenduste kohta.
Pakosta vastab küsimustele vanglarendi ja Narva volikogu liikmete pöördumisele vastamise kohta.
Toimetaja: Mirjam Mäekivi