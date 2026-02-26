Auvere elektrijaam on taas rikkis

"Tegemist on lühiajalise hooldusega, mille käigus kõrvaldatakse aururegulaatorite tõrkeid. Ploki sünkroniseerimine võrku on planeeritud 1. märtsil," ütles Eesti Energia tööstuse äriliini kommunikatsiooninõunik Jelena Derbneva ERR-ile.

"Praegu, kui elektrienergia hinnad on madalamad, on hea aeg, et teha lühiajalist hooldust," lisas Derbneva.

Ta ütles, et kõrgete hindade püsimisel saaks Auvere täna tööd jätkata.

Kuu aega kestnud eelmine remont jõudis lõpule 4. veebruaril ja töökorda sai jaam taas 6. veebruaril.

Eesti Energia juhatuse esimees Andrus Durejko sõnas, et Auvere elektrijaama pea kuuajaline turult maas olemine läks börsipaketiga elektritarbijatele maksma umbes 4,5 miljonit eurot.

Auvere elektrijaam on Eesti Energia kontserni kuuluv põlevkivielektrikjaam, mis anti energiafirmale üle 2018. aasta keskpaigas. Jaama projekteeritud töökindlus on 92 protsenti.

Auvere elektrijaama tootmisvõimsus on 270 megavatti.