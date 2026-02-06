Auvere elektrijaam on taas töökorras

Eesti Energia tütarfirma Enefit Power lõpetas enne tähtaega Auvere põlevkivielektrijaama parandustööd ja reedest on elektrijaam taas turul. Samas 270-megavatise võimsusega Auvere piirkonna rekordkõrgeid elektrihindu liigselt alla ei too.

"Enefit Poweril õnnestus Auvere elektrijaama soojusvahetite müüritise remont lõpetada ja jaam käivitada planeeritust varem," ütles Enefit Poweri juhatuse esimees Raine Pajo.

"Elektrijaama käivitus algas kolmapäeval, 4. veebruaril ning jaam sünkroniseeriti elektrivõrku neljapäeva õhtul. Tulenevalt jaama eripärast vajab see alates käivitamistegevuste algusest stabiilse töörežiimi saavutamiseks kuni 48 tundi," lisas Pajo.

Pajo sõnul oli esialgne remonttööde valmimise tähtaeg, 10. veebruar, plaanitud varuga, juhuks kui remonttööde käigus ilmnenuks täiendavaid kõrvaldamist vajavaid puudusi või elektrijaama käivitamisel esinenuks tagasilööke.

Nüüd taas tööle hakanud Auvere elektrijaamale on Eesti Energia juhitavatest jaamadest 12. veebruarini remondis Eesti elektrijaama kuues energiaplokk, võimsusega 165 megavatti.

"See on jaama üks neljast kõige vanemast seni käigus olevast tootmisplokist, mis turule pääseb väga harva. Enne tänavust külma jaanuarit üksikuteks tundideks mullu veebruaris," ütles Pajo.

Kui palju võiks Auvere taas töötamine praeguseid kõrgeid elektri hindu alla tuua, Eesti Energia täpselt hinnata ei oska.

"Eesti on osa osa Baltimaade elektrisüsteemist, kus praegusel ajal ulatub tarbimine üle 5000 megavati. Tänu võimsatele riikidevahelistele ühendustele ühtlustuvad elektrihinnad sageli üle kogu Baltikumi," märkis Pajo.

"Lisaks püsime viimasel ajal ka peaaegu terve päeva jooksul samas hinnatsoonis Soomega, mille tarbimine ulatub kohati isegi üle 15 000 megavati. Sellistes oludes, kus tarbimine püsib väga kõrgel ning taastuvenergiat on turul vähe, mõjutab praktiliselt iga lisanduv või puuduolev megavatt hinda. Täpne mõju sõltub juba konkreetses hinnatsüklis olevast nõudlusest ja pakkumisest mitte ainult Eestis, vaid ka Baltikumis ja Soomes," lisas ta.

Elektri börsihind oli Nord Pooli andmetel jaanuaris 154,44 eurot megavatt-tunni kohta, mis on kõrgeim kuuhind alates 2024. aastast.

Auvere elektrijaam on Eesti Energia kontserni kuuluv põlevkivielektrikjaam, mis anti energiafirmale üle 2018. aasta keskpaigas. Jaama projekteeritud töökindlus on 92 protsenti.