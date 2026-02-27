X!

Isamaaga liitunud Doris Raudsepp asub tööle Nõmme linnaosavalitsusse

Doris Raudsepp.
Autor/allikas: Tallinna linn.
Hiljuti Reformierakonnast lahkunud ja Isamaaga liitunud Doris Raudsepale tehti pakkumine asuda Nõmme linnaosa vanema asetäitja ametikohale, kirjutas Delfi.

Endine Pirita linnaosa vanem Doris Raudsepp kinnitas Delfile, et kandideeris linnaosa vanema asetäitjaks ning pakkumine talle ka tehti. Samuti kinnitas ta, et võttis pakkumise vastu. Tööle asub Raudsepp märtsis.

Raudsepp oli Reformierakonna liige alates 2021. aasta jaanuarist. Reformierakonna ridades pääses ta ka Tallinna linnavolikogusse, kuid otsustas 4. veebruaril erakonnast lahkuda, mis tähendab, et Reformierakond kaotas ühe koha volikogus.

Toimetaja: Mari Peegel

Allikas: Delfi

