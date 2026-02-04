X!

Reformierakond kaotas ühe koha Tallinna volikogus

Doris Raudsepp.
Doris Raudsepp. Autor/allikas: Jelena Rudi / Tallinna Linnameedia
Reformierakonna ridades Tallinna linnavolikogusse pääsenud Doris Raudsepp lahkus erakonnast ja liitub pealinnas võimul oleva Isamaaga.

Endine Pirita linnaosa vanem Doris Raudsepp kandideeris hiljutistel kohalikel valimistel Reformierakonna ridades Pirital ja sai 180 häält. Temast sai Reformierakonna fraktsiooni aseesimees volikogus. Reformierakonna liige oli ta 5. jaanuarist 2021.

Äriregistri andmetel lahkus Raudsepp 4. veebruaril Reformierakonna ridadest. Isamaa teatel liitub Raudsepp peagi nende erakonnaga

Doris Raudsepa enda sõnul sündis otsus liituda Isamaaga pikema kaalumise ja eneseanalüüsi tulemusena.

"Minu jaoks on määravad vastutus Eesti riigi ja rahva püsimise ees, pere väärtustamine ning parempoolne majanduspoliitika. Tunnen, et Isamaa on erakond, kus saan oma valijaid kõige ausamalt ja kooskõlas oma veendumustega esindada. Soovin jätkata tööd Tallinna heaks ning panustada viisil, mis on läbimõeldud ja vastutustundlik. Eesti vajab poliitikat, mis ei tegele ainult tänase päeva probleemidega, vaid hoiab silme ees ka pikemat perspektiivi ja järgmisi põlvkondi," ütles Raudsepp.

Raudsepp lisas, et on mõnda aega tundnud, et tema poliitilised tõekspidamised ja prioriteedid on hakanud Reformierakonnast lahku kasvama.

"Erakond on aja jooksul oluliselt muutunud ning minu jaoks on järjest ebaselgem, milliseid poliitilisi prioriteete ja väärtusi täna tegelikult esindatakse. See ebaselgus ulatub majandus- ja maksupoliitikast kuni laiemate maailmavaateliste valikuteni. Ei ole selge, kas Reformierakond liigub edaspidi rohkem sotsiaaldemokraatliku käsitluse suunas, mis seab esikohale rohe- ja kestlikkuse teemad, maksutõusud ning suurema vara ümberjagamise, või pöördutakse tagasi varasema parempoolse majandusmudeli juurde, kus riigi roll on luua soodne keskkond ettevõtlusele, eneseteostusele ning üksikisiku vabadusele ja vastutusele."

Ta lisas, et sama ebaselgus puudutab ka põhimõtteid, mille alusel langetatakse juhtimisotsuseid ning seda, kui läbipaistvad ja kaasavad need protsessid tegelikult on.

Maris Lauri: ühel hetkel hakkab tal sisemiselt valus

Tallinna linnavolikogu Reformierakonna fraktsiooni esimees Maris Lauri avaldas imestust Raudsepa otsusel üle.

"Mina ja teised minu erakonnakaaslased teavad Dorist kui rahvuslikku liberaali, mistõttu see valik on üllatav. Samavõrd üllatavad on Dorise etteheited – veel paar päeva tagasi arutasime ettevõtjasõbraliku Eesti ning liberaalsete ja demokraatlike väärtuste kaitsmise üle. Dorisel on väga palju võimalusi olnud ise kujundada erakonna, eriti Tallinna piirkonna, agendat, sihte ja tegevusi."

Lauri sõnul on ta üpris veendunud, et Raudsepa otsus erakonda vahetada oli väga tugevalt pragmaatiline ja ideoloogilisust oli selles napilt.

"Pragmaatilisus saab olla otsuse aluseks, kuid kui see läheb vastuollu veendumuste ja ilmavaatega, siis ühel hetkel hakkab sisemiselt valus. Täiskasvanud inimesena saab Doris sellest kahtlematult aru ja teab, et selle valiku tagajärgede eest vastutab üksnes ta ise," märkis Maris Lauri.

Keskerakonna ja Isamaa võimuliidul oli 79-liikmelises Tallinna volikogus seni 48 kohta.

Raudsepp pärast valimisi: Isamaa ja Keskerakonna liit toob stagnatsiooni

Pärast kohalikke valimisi ning Isamaa ja Keskerakonna võimuliidu sündi avaldas Doris Raudsepp mullu novembris arvamust, et see toob kaasa stagnatsiooni linna arengus.

"Kõlvart saab tagasi oma linna ja Isamaa õigustab seda pragmaatikaga. Tegelikkuses tähendab see erakondade väärtuskonflikti ja stagnatsiooni linna arengus," leidis Raudsepp

Ta leidis veel, et mõistab küll Isamaa soovi uskuda, et kahe osapoolega on lihtsam valitseda ning et mingil viisil on see koostöö võimalik.

"Kuid arvan, et nende silmad avanevad juba koalitsiooniläbirääkimiste käigus, kui nad vaatavad otsa oma tulevastele partneritele, kellega peavad edaspidi iganädalaselt ühe laua taga istuma, pidama läbirääkimisi, sõlmima kokkuleppeid ja tegema linnajuhtimist puudutavaid otsuseid. Keskerakonna väärtusruum ja maailmatõlgendus on selgelt eristuvad. Paraku tundub, et nende liikmete ainus soov ja motivatsioon võimul olla on linnapalgaline töökoht."

Raudsepp tegi ka panuse, et "juba paari esimese kuu jooksul hakkab Isamaa jaoks nelikliit tunduma kui helesinine unistus". 

Toimetaja: Urmet Kook

