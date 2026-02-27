Pärnumaa Põlendmaa tuulepargi eriplaneering jäi jõusse

Eriplaneeringu otsuse vastu pöördus kohtusse MTÜ Looduse ja Inimeste Eest. Ühenduse hinnangul olid keskkonnauuringud ebapiisavad ja kogukond jäeti otsustusprotsessi kaasamata.

Kohus pidas aga keskkonnamõjude hindamist ja metoodikaid piisavaks ning leidis, et menetluses ei ole tehtud selliseid vigu, mis tingiksid eriplaneeringu tühistamise.

Kohtuotsus ei ole jõustunud.

Põlendmaa tuuleparki arendavad Enefit Green, Sunly ja Metsagrupp ning tegemist on esimeste Pärnu linna territooriumile rajatavate tuulikutega.