Poola tahab keelata alla 15-aastastele sotsiaalmeedia

Lapsed ja mobiilid. Pilt on illustratiivne.
Lapsed ja mobiilid. Pilt on illustratiivne. Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Poola valitsus plaanib keelata alla 15-aastastele sotsiaalmeedia kasutamise. Poola haridusminister märkis eelnõu tutvustades, et vaja on ka toetada noorte vaimset tervist ning tugevdada laste, lapsevanemate ja kogu ühiskonna teadlikkust sotsiaalmeedia ohtudest.

"See seadus ei tähenda ainult keeldu. See puudutab ka vastutust. Vastutus lasub meil, täiskasvanutel, aga ennekõike lasub vastutus suurtel digiplatvormidel, mis teenivad meie laste õnnetuse pealt tohutut kasumit. Ja lõppkokkuvõttes peavad nemad oma tegude ja tegematajätmiste eest vastutuse võtma," rõhutas Poola parlamendi laste- ja noortekomisjoni juht Monika Rosa.

Noorte sotsiaalmeediakasutust piiravad või plaanivad piirata näiteks ka Austraalia, Saksamaa, Norra, Taani, Prantsusmaa ja Hispaania.

Eesti on otsustanud seda mitte teha ja laste sotsiaalmeediakasutust peavad üritama reguleerida lapsevanemad.

Toimetaja: Mari Peegel

Allikas: AK

