Kuveidis kukkus alla kolm USA hävitajat, meeskonnaliikmed jäid ellu

Välismaa
Kuveidis kukkus alla USA hävitaja
Kuveidis kukkus alla USA hävitaja Autor/allikas: Kuvatõmmis
Välismaa

Kuveidi kaitseministeeriumi teatel kukkus esmaspäeva hommikul riigis alla kolm USA sõjalennukit, kuid nende meeskonnad pääsesid eluga.

"Täna hommikul kukkus alla mitu USA sõjalennukit. Kinnitame, et kõik meeskonnaliikmed jäid ellu," ütles kaitseministeeriumi pressiesindaja oma avalduses.

Ühendriikide Keskväejuhatuse (CENTCOM) teatel tabas lennukeid nii-öelda sõbralik tuli ehk Kuveidi õhutõrje tulistas kogemata alla F-15E Strike Eagle hävitajad.

"Aktiivse lahingutegevuse käigus, mis hõlmas Iraani lennukite, ballistiliste rakettide ja droonide rünnakuid, tulistas Kuveidi õhutõrje ekslikult alla USA õhujõudude hävitajad. Kõik kuus lennumeeskonna liiget katapulteerusid ohutult, on ohutult tagasi toodud ja nende seisund on stabiilne. Kuveit on seda intsidenti tunnistanud ning oleme tänulikud Kuveidi kaitsejõudude pingutuste ja toetuse eest selles käimasolevas operatsioonis," teatas CENTCOM. 

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: CNN

