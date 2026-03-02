Kuveidis kukkus alla kolm USA hävitajat, meeskonnaliikmed jäid ellu

"Täna hommikul kukkus alla mitu USA sõjalennukit. Kinnitame, et kõik meeskonnaliikmed jäid ellu," ütles kaitseministeeriumi pressiesindaja oma avalduses.

At least two USAF F-15E Strike Eagles were shot down in what's being called a friendly fire incident over Kuwait this morning.



All crew involved successfully ejected and were picked up by locals on the ground; the Kuwaiti MOD says that all were recovered safely. pic.twitter.com/EApl2kVwAp — OSINTtechnical (@Osinttechnical) March 2, 2026

Footage suggests two F-15 jets may have gone down, one fully ablaze, another with fire near its right engine, possibly accounting for Kuwait's report of multiple crashes. pic.twitter.com/mLZcd2v2Bi — Open Source Intel (@Osint613) March 2, 2026

Ühendriikide Keskväejuhatuse (CENTCOM) teatel tabas lennukeid nii-öelda sõbralik tuli ehk Kuveidi õhutõrje tulistas kogemata alla F-15E Strike Eagle hävitajad.

"Aktiivse lahingutegevuse käigus, mis hõlmas Iraani lennukite, ballistiliste rakettide ja droonide rünnakuid, tulistas Kuveidi õhutõrje ekslikult alla USA õhujõudude hävitajad. Kõik kuus lennumeeskonna liiget katapulteerusid ohutult, on ohutult tagasi toodud ja nende seisund on stabiilne. Kuveit on seda intsidenti tunnistanud ning oleme tänulikud Kuveidi kaitsejõudude pingutuste ja toetuse eest selles käimasolevas operatsioonis," teatas CENTCOM.