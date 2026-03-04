X!

Välisminister Tsahkna teeb visiidi Austraaliasse

Välisminister Margus Tsahkna (E200) viibib 9. kuni 13. märtsini Austraalias visiidil. Lähis-Idas puhkenud sõjalise konflikti tõttu tuli küll lennumarsruuti muuta, kuid visiit ära ei jää.

Visiidi eesmärk on arutada arenguid Lähis-Idas, Euroopa ning India ja Vaikse ookeani regiooni tihedalt seotud julgeolekut, kriitilise merealuse taristu kaitset, varilaevastiku heidutamist, koostöövõimalusi Ukraina toetamiseks, edendada kahe riigi vahelisi majandussuhteid ja hoida kontakti väliseesti kogukonnaga, selgitati välisministeeriumist.

Visiidi raames kohtub välisminister Tsahkna teiste seas Austraalia välisministri Penny Wongiga, asepeaministri ja kaitseministri Richard Marles'iga, kaubandusministri Don Farrell'iga.

Samuti toimuvad kohtumised Austraalia esindajatekoja spiikri Milton Dick'iga ja mitmete parlamendiliikmetega, teiste seas Austraalia parlamendi Eesti sõprusgrupi juhi senaator Deborah O'Neilliga.

Sydneys kohtub Tsahkna Uus-Lõuna-Wales'i osariigi parlamendi ülemkoja esimehe ja alamkoja spiikriga, Eesti-Austraalia Kaubanduskoja liikmetega ja Eesti kogukonnaga.

Visiidi raames esineb välisminister keynote-kõnega konverentsil "Drones in the Modern Warfare: Lessons Learnt from the War in Ukraine". 

Kavas on ka esinemine Austraalia Strateegilise Poliitika Instituudis (ASPI) ja mitmed intervjuud Austraalia meediale.

Toimetaja: Valner Väino

Välisminister Tsahkna teeb visiidi Austraaliasse

