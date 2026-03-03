EMO-d võivad saada õiguse saata patsient peale esmast hindamist koju

Sotsiaalministeerium tahab erakorralise meditsiini osakondadele anda õiguse saata patsiendid pärast esmast hindamist tagasi koju, kui tundub, et nad ei vaja erakorralist abi. Osa meedikuid peab seda ülejala tehtavaks läbimõtlematuks muudatuseks, mis võib seda ohtu patsientide tervise.

Suuremate linnade EMO-d ägavad juba aastaid ülekoormuse all, sest kümnest patsiendist kuue tervisemure pole nii kriitiline, et EMO-sse tulek oleks põhjendatud. Kuna ei teavituskampaaniad ega visiiditasu tõus pole töökoormust vähendanud, siis on sotsiaalministeeriumil valminud määruse eelnõu, mis lubab osa patsiente pärast esmast triaažiõe vastuvõttu EMO-st tagasi saata.

"Tegemist on võimalusega, mitte kohustusega. See ei ole nii, et nüüd hakatakse EMO-dest inimesi tagasi saatma, ikkagi esmase nõustamise saab iga inimene. Ta saab soovituse, kuhu pöörduda ja mõte eelkõige on see, et need inimesed, kes on raskelt haiged või raskema tervisemurega, saaksid kiiremini professionaalset abi," ütles sotsiaalminister Karmen Joller.

Lisaks Tallinna EMO-dele ollakse ülekoormusega hädas ka Tartus ja Pärnus ning ministri sõnul on muudatus võetud ette just meedikute endi soovil. Õendusjuhtide ühingu sõnul on tegu läbimõtlemata ettepanekuga, mis võib ohustada patsiente.

"Probleem on selles, et käesolev eelnõu tühistab kehtiva triaažijuhendi, asemele ministeerium ei paku mitte midagi," lausus õendusjuhtide ühenduse juhatuse liige Aleksei Gaidajenko.

Gaidajenko sõnul toob muudatus kaasa triaažiõe vastuvõtu pikenemise vähemalt pooletunniseks, et EMO-st ärasaatmise otsus korralikult dokumenteerida.

"Triaažiõde, kelle ülesanne on väga kiiresti juhendi järgi otsustada, millise triaažiga tegemist on, ta ei jõua oma tööga edasi tegeleda," selgitas Gaidajenko.

Joller õdede kriitikat ei jaga. Tema sõnul on triaaziõed väga kogenud ning on olemas ka triaažijuhend.

"Kui me aga jääksime selle juhendi uuendamist ootama, siis EMO-d lihtsalt ei pea sellele koormusele vastu," sõnas Joller.

Põhja-Eesti regionaalhaigla EMO juhi Marit Märgi sõnul võib haigla uut võimalust kasutada, kui EMO-s on töökoormus väga suur.

"Absoluutselt kõiki haigeid ei suuda ei regionaalhaigla EMO ega Ida-Tallinna keskhaigla EMO isepöörduvatest patsientidest teenindada, sest EMO on tervik ja me teenindame nii kiirabiga pöördunud patsiente ja regionaalhaigla vaatest meie esmane teeninduspiirkond on traumapatsiendid ja kõrva-nina-kurgupatsiendid," ütles Märk.

Märgi sõnul iga kolmas EMO-sse pöörduja võiks tegelikult abi saada, kas perearstilt, perearsti nõuaande telefonilt 1220 või apteegist ning seda ka inimesele öeldakse. Kuigi lastehaigla EMO külastajate seas on kõige enam just kergemate tervisehädadega lapsed, ei plaani haigla uut võimalust kasutada.

"Hetkel lastehaigla saab hakkama EMO järjekorraga ja momendil me leiame, et me ei lähe seda teed, sest laps ei ole väike täiskasvanu. Lapsevanem vajab teinekord ka lihtsalt hüva nõu ja me sooviksime selleks võtta aega ning triaaž ei pruugi selleks olla parim variant," ütles Tallinna lastehaigla õenduse ja patsiendikogemuse juht Liina Harjus-Soostar.

Küll plaanitakse lastehaiglas edaspidi suunata osa väikseid patsiente arsti asemel hoopis eriõe vastuvõtule. Määruse eelnõu sai avalikuks esmaspäeval. Muudatusettepanekute tähtaeg on juba reedel ning jõustuma peaks muudatus juba 1. aprillist.