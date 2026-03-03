X!

EMO-d võivad saada õiguse saata patsient peale esmast hindamist koju

Eesti
Erakorralise meditsiini vastuvõtt
Erakorralise meditsiini vastuvõtt Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Eesti

Sotsiaalministeerium tahab erakorralise meditsiini osakondadele anda õiguse saata patsiendid pärast esmast hindamist tagasi koju, kui tundub, et nad ei vaja erakorralist abi. Osa meedikuid peab seda ülejala tehtavaks läbimõtlematuks muudatuseks, mis võib seda ohtu patsientide tervise.

Suuremate linnade EMO-d ägavad juba aastaid ülekoormuse all, sest kümnest patsiendist kuue tervisemure pole nii kriitiline, et EMO-sse tulek oleks põhjendatud. Kuna ei teavituskampaaniad ega visiiditasu tõus pole töökoormust vähendanud, siis on sotsiaalministeeriumil valminud määruse eelnõu, mis lubab osa patsiente pärast esmast triaažiõe vastuvõttu EMO-st tagasi saata.

"Tegemist on võimalusega, mitte kohustusega. See ei ole nii, et nüüd hakatakse EMO-dest inimesi tagasi saatma, ikkagi esmase nõustamise saab iga inimene. Ta saab soovituse, kuhu pöörduda ja mõte eelkõige on see, et need inimesed, kes on raskelt haiged või raskema tervisemurega, saaksid kiiremini professionaalset abi," ütles sotsiaalminister Karmen Joller.

Lisaks Tallinna EMO-dele ollakse ülekoormusega hädas ka Tartus ja Pärnus ning ministri sõnul on muudatus võetud ette just meedikute endi soovil. Õendusjuhtide ühingu sõnul on tegu läbimõtlemata ettepanekuga, mis võib ohustada patsiente.

"Probleem on selles, et käesolev eelnõu tühistab kehtiva triaažijuhendi, asemele ministeerium ei paku mitte midagi," lausus õendusjuhtide ühenduse juhatuse liige Aleksei Gaidajenko.

Gaidajenko sõnul toob muudatus kaasa triaažiõe vastuvõtu pikenemise vähemalt pooletunniseks, et EMO-st ärasaatmise otsus korralikult dokumenteerida.

"Triaažiõde, kelle ülesanne on väga kiiresti juhendi järgi otsustada, millise triaažiga tegemist on, ta ei jõua oma tööga edasi tegeleda," selgitas Gaidajenko.

Joller õdede kriitikat ei jaga. Tema sõnul on triaaziõed väga kogenud ning on olemas ka triaažijuhend.

"Kui me aga jääksime selle juhendi uuendamist ootama, siis EMO-d lihtsalt ei pea sellele koormusele vastu," sõnas Joller.

Põhja-Eesti regionaalhaigla EMO juhi Marit Märgi sõnul võib haigla uut võimalust kasutada, kui EMO-s on töökoormus väga suur.

"Absoluutselt kõiki haigeid ei suuda ei regionaalhaigla EMO ega Ida-Tallinna keskhaigla EMO isepöörduvatest patsientidest teenindada, sest EMO on tervik ja me teenindame nii kiirabiga pöördunud patsiente ja regionaalhaigla vaatest meie esmane teeninduspiirkond on traumapatsiendid ja kõrva-nina-kurgupatsiendid," ütles Märk.

Märgi sõnul iga kolmas EMO-sse pöörduja võiks tegelikult abi saada, kas perearstilt, perearsti nõuaande telefonilt 1220 või apteegist ning seda ka inimesele öeldakse. Kuigi lastehaigla EMO külastajate seas on kõige enam just kergemate tervisehädadega lapsed, ei plaani haigla uut võimalust kasutada.

"Hetkel lastehaigla saab hakkama EMO järjekorraga ja momendil me leiame, et me ei lähe seda teed, sest laps ei ole väike täiskasvanu. Lapsevanem vajab teinekord ka lihtsalt hüva nõu ja me sooviksime selleks võtta aega ning triaaž ei pruugi selleks olla parim variant," ütles Tallinna lastehaigla õenduse ja patsiendikogemuse juht Liina Harjus-Soostar.

Küll plaanitakse lastehaiglas edaspidi suunata osa väikseid patsiente arsti asemel hoopis eriõe vastuvõtule. Määruse eelnõu sai avalikuks esmaspäeval. Muudatusettepanekute tähtaeg on juba reedel ning jõustuma peaks muudatus juba 1. aprillist.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

Samal teemal

klassikaraadio

ta tuleb taas

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

19:20

Ministeerium eelistaks, et ettevõtted lähevad kanade puurivabale pidamisele üle vabatahtlikult

19:20

Iisraeli ja USA löögid tabasid Iraani uut juhti valiva kogu hoonet Uuendatud

19:12

Liimets: "Õnn on elada me maal" meenutab, kui trööstitu nõukogude aeg oli

19:05

Võrkpallur Oliver Venno lõpetab koondisekarjääri

18:59

Kütusehinna tõusu võib oodata nädala teises pooles

18:59

Tarbijahinnaindeksi tõusu taga on toidukaupade kallinemine

18:43

Viimsi Artiumis jõuab lavale lugu Paul Keresest

18:40

Päevakaja (03.03.2026 18:00:00)

18:31

EMO-d võivad saada õiguse saata patsient peale esmast hindamist koju

18:28

Tiitlivõistluste medalitega noored vehklejad saavad preemiat

otse uudistemajast

taustajutud

tule tööle!

järjejutt

Loetumad uudised

19:20

Iisraeli ja USA löögid tabasid Iraani uut juhti valiva kogu hoonet Uuendatud

02.03

Trump: suur rünnakulaine on alles ees

02.03

USA ja Iisrael jätkavad islamirežiimi juhtkonna likvideerimist Uuendatud

13:19

Sõrskõi: Ukraina vabastas veebruaris rohkem territooriumi, kui kaotas Uuendatud

02.03

Rahvusvaheline paralümpiakomitee ei luba ukrainlastel oma vormi kanda

07:38

Venemaa harjutas Läänemerel õhutõrjerakettide laskmist

11:31

Iraani kriis tõi taas esile võimuvõitluse EL-i välispoliitika tegemisel

09:27

Teherani turvakaamerad olid aastaid Mossadi kontrolli all

02.03

Analüütikud: rünnak Iraanile muudab maailmamajanduse ennustamatuks

09:44

Soomes hukkus arvatava süütamise tagajärjel viis inimest

ilmateade

loe: sport

19:05

Võrkpallur Oliver Venno lõpetab koondisekarjääri

18:28

Tiitlivõistluste medalitega noored vehklejad saavad preemiat

17:56

Mark Lajal loobus Thionville'i Challengerist

17:23

Ralf Kivil jäi MM-il esimesena veerandfinaalist välja, favoriit kukkus

loe: kultuur

19:12

Liimets: "Õnn on elada me maal" meenutab, kui trööstitu nõukogude aeg oli

18:43

Viimsi Artiumis jõuab lavale lugu Paul Keresest

18:24

Sandra Jõgeva: kunstivaldkond on tarbetut bürokraatiat täis

17:33

Esmakordselt toimuv festival Tartu Punch soovib suuremate artistidega meelitada ka välispublikut

loe: eeter

15:17

Robert Linna: meestel on ikka üliraske ka sõbrale oma probleeme tunnistada

12:15

Vikerraadio e-etteütluseks saab valmistuda eelharjutust tehes

12:07

Alika: töö käib suure suvehiti loomise nimel

11:11

Ergo Kuld "Säärase mulgi" võtetest: vahel astus mõni turist akna alt läbi

Raadiouudised

15:35

Kuigi Egiptus ja Omaan on turvalised, võib sinna reisimine olla seotud ootamatustega

15:25

Raadiouudised (03.03.2026 15:00:00)

14:50

Rubio: USA jätkab Iraanis seni, kuni on oma eesmärgid saavutanud

14:45

Põlevkivijaamade putitamine on praegu veel gaasijaamade rajamisest odavam

13:15

Prantsusmaa kavatseb suurendada tuumaarsenali ja laiendada heidutust Euroopa liitlastele

12:55

Kortermajad peavad selle aasta jooksul koostama majale varjumisplaani

12:55

Koolides on puudus loodusainete õpetajatest

12:25

Raadiouudised (03.03.2026 12:00:00)

09:30

Raadiouudised (03.03.2026 09:00:00)

02.03

Lille- ja köögiviljataimede kasvatajate kevad on alanud

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo