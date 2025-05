Haiglad ja riik plaanivad EMO-sse pöördumisele piirangud seada

Tallinnas tehakse ettevalmistusi, et hakata piirama erakorralise meditsiini osakonna (EMO) külastatavust. Ühe variandina on laual võimalus hakata tööajal kergemaid patsiente vastu võtma vaid perearsti saatekirjaga.

Ei visiiditasu tõus 20 eurole ega aastatepikkune avali manitsemine kergemate tervisemuredega EMO-sse mitte tulla, pole erakorraliste meditsiini osakondade koormust vähendanud. Põhja-Eesti regionaalhaigla uuringust selgus, et EMO on jätkuvalt paljude jaoks esimene valik.

"66 protsenti vastanutest ei olnud eelnevalt perearstiga kontakteerunud ja 77 protsenti vastanutest ei olnud kasutanud tasuta perearsti nõuaandeliini," lausus PERH-i EMO juhataja Marit Märk.

Kuna kergemate tervisemuredega patsientide arv kasvab, aga arste napib, siis alates maikuust võtavad PERH-is kergemaid hädalisi vastu viis eriõde, juunist lisandub veel kaks eriõde.

"See on üleminekuperiood. Pikas vaates peab liikuma selles suunas, et rohelises tsoonis tulevad patsiendid eeltriaažeeritud - on see siis perearsti saatekiri või see on eelnevalt hinnatud läbi nõuaandeliini," lisas Märk.

Märgi sõnul on rindkerevalu, trauma või verejooksu puhul igati asjakohane pöörduda EMO-sse, aga liiges- või lihasvalu, viirushaiguse või nohuga tuleks minna perearsti jutule. EMO uste n-ö koomale tõmbamine ei saa arsti sõnul olla haigla, vaid peaks olema sotsiaalministeeriumi tasemel otsus.

"Ma olen juba palunud kokku kutsuda ümarlaua ja me alustame Tallinna EMO-dest, sest see mure ongi kõige enam Tallinnas ja Tartus, teistes omavalitsustes on see oluliselt väiksem. Neid variante on aga hästi erinevaid. Ajakirjanduses on käinud idee, et kindlasti tulevad saatekirjad EMO-desse," ütles sotsiaalminister Karmen Joller.

Selline lahendus on Skandinaavias. Teise variandina on Jolleri sõnul laual võimalus suunata kergemate hädadega inimesed EMO-de asemel valvekliinikutesse, kuid ministri sõnul teiste riikide kogemuse kohaselt see koormust tervishoiusüsteemile ei vähenda.

"On täitsa lootus, et äkki sügisest me midagi saaksime tekitada, mis siis riigipühadel ja nädalavahetustel võiks pakkuda EMO alternatiivi just sellistele patsientidele, kes ei ole päris erakorralise meditsiiniosakonna patsiendid," sõnas perearstide seltsi juht Elle-Mall Sadrak.

Ilmselt hakkab üks hästi ligipääsetav tervisekeskus vastu võtma inimesi nädalavahetuseti ja riigipühadel, aga seda eelregistreerimisel.

"See ei peaks meie hinnagul olema lihtsalt walk-in (sissejalutatav - toim). Kui see on walk in, siis kuhjuvad need inimesed ootesaali - sul on seal palju haigeid inimesi ja haigused hakkavad levima," lisas Sadrak.

Sadraku sõnul õigustab perearsti valvekliinik end vaid juhul, kui EMO-sse pääsu hakatakse piirama, sest miks peaks inimene eelistama piiratud ravivõimalustega valvekliinikut, kui EMO-s tehakse kõikvõimalikud uuringud kohe ära.