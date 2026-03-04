Soome välisministeerium: kommertslennud Lähis-Idast on taastumas

Kommertslennud Lähis-Idast on taastumas ning mitmed soomlased on viimase ööpäeva jooksul piirkonnast lahkuda saanud, ütles Soome välisministeeriumi konsulaarosakonna peadirektor Jussi Tanner sotsiaalmeedias.

Tanneri sõnul on kolmapäeval Dubaist plaanis 74 lendu. Enne õhtut väljub Euroopasse üksteist lendu. Ta märkis, et mõnda neist lendudest teenindavad erakordselt suured Airbus A380 lennukid.

Abu Dhabist on kolmapäeval kavas 14 lendu. Samuti on avatud Omaani ja Saudi Araabia maismaapiirid, lisas ta.

Soome välisminister Elina Valtonen teatas, et teisipäeval toimus Araabia Ühendemiraatidest rohkem kommertslende kui esmaspäeval ning on väga tõenäoline, et lähipäevil lisandub veelgi reisimisvõimalusi.

Briti ringhääling BBC teatas, et osa Lähis-Idas lõksu jäänud Briti kodanikest toimetatakse kolmapäev õhtul kodumaale.

Tšarterlend peaks Muscat'i rahvusvahelisest lennujaamast väljuma kohaliku aja järgi kell 23.00 (Eesti aja järgi kell 21.00). Reisijate valikul eelistatakse kõige haavatavamas olukorras olevaid inimesi.

Briti välisministeerium teatas, et jätkab koostööd lennufirmadega uute kojusõiduvõimaluste leidmiseks, ning soovitas vältida igasugust ebaolulist reisimist Araabia Ühendemiraatidesse, Bahreini, Kuveiti ja Katari.

Lennufirmad üle maailma teatasid laupäeval Lähis-Ida lendude peatamisest, kui USA ja Iisrael alustasid ulatuslikke rünnakuid Iraani vastu.