Tsahkna: neljapäeval väljub Omaanist Eesti kodanikele mõeldud erilend

Esimene välisministeeriumi korraldatud erilend Omaanist Masqati lennujaamast Tallinnasse on planeeritud väljuma sel neljapäeval. Inimesed, kes on registreerinud end Reisi Targalt lehel, saavad erilennu kohta otseteavituse.

"Välisministeerium on töötanud ööpäevaringselt, et Eesti inimesed Lähis-Ida piirkonnast koju pääseksid. Täna hommikuse seisuga leidsime partneri, kellega koos saame hakata esimese erilennuga Eesti kodanikke ära tooma," ütles välisminister Margus Tsahkna.

Veel teisipäeval soovitas Tsahkna Lähis-Idas viibivatel eestlastel püsida linnades, sealhulgas Dubais, kus teadaolevalt oli ca 1500 Eesti kodanikku. Linnadest mujale liikuda, sealhulgas Omaani reisida, Tsahkna teisipäeval ei soovitanud.

Inimesed, kes on end välisministeeriumi Reisi Targalt lehel kirja pannud ning asukohaks märkinud Omaan ja Araabia Ühendemiraadid, saavad e-postkasti reisi kohta lisainformatsiooni. Reisi maksumus on 400 eurot inimese kohta ja transfeeritasu lähtuvalt inimese asukohast. Ülejäänud erilennu kulust tasub riik.

Tsahkna märkis, et kui riik omaosalust ei kannaks, oleks ühe inimese pilet üle 1400 euro.

Välisministeeriumi ametlik partner erilennu korraldamisel on Novatours, kelle kaudu toimub ka piletimüük lennule. Lennufirma on Heston Airlines. Lisaks on planeeritud bussireisid, mis viivad Eesti kodanikud Masqati lennujaama. Bussile saavad koha broneerida vaid need, kel on olemas pilet ka erilennule.

"Esimesel erilennul on 180 kohta, kuid töös on ka juba järgmine lend. Lisainfo selle kohta saabub inimeste e-mailile ja SMS teavituse teel esimesel võimalusel," ütles Tsahkna.

"Palume inimestel, kes ei saa esimesele erilennule piletit, omal käel ja lennupileti olemasoluta Masqatisse mitte minna. Uue erilennu aeg ja koht sõltub julgeolekuolukorrast. Teeme kõik selleks, et inimesed piirkonnast võimalikult kiiresti koju saaksid," ütles Tsahkna.

Tsahkna rääkis, et kaitseminister Hanno Pevkur selle lennuga ei tule, vaid on organiseerinud oma tagasitee ise.

Soome välisministeerium teatas, et kommertslennud Lähis-Idas on taastumas ning näiteks Dubaist on kolmapäeval plaanitud 74 väljuvat lendu. Abu Dhabist on kolmapäeval kavas 14 lendu.