X!

Tsahkna: neljapäeval väljub Omaanist Eesti kodanikele mõeldud erilend

Eesti
Välisministeerium
Välisministeerium Autor/allikas: Kairit Leibold
Eesti

Esimene välisministeeriumi korraldatud erilend Omaanist Masqati lennujaamast Tallinnasse on planeeritud väljuma sel neljapäeval. Inimesed, kes on registreerinud end Reisi Targalt lehel, saavad erilennu kohta otseteavituse.

"Välisministeerium on töötanud ööpäevaringselt, et Eesti inimesed Lähis-Ida piirkonnast koju pääseksid. Täna hommikuse seisuga leidsime partneri, kellega koos saame hakata esimese erilennuga Eesti kodanikke ära tooma," ütles välisminister Margus Tsahkna.

Veel teisipäeval soovitas Tsahkna Lähis-Idas viibivatel eestlastel püsida linnades, sealhulgas Dubais, kus teadaolevalt oli ca 1500 Eesti kodanikku. Linnadest mujale liikuda, sealhulgas Omaani reisida, Tsahkna teisipäeval ei soovitanud.

Inimesed, kes on end välisministeeriumi Reisi Targalt lehel kirja pannud ning asukohaks märkinud Omaan ja Araabia Ühendemiraadid, saavad e-postkasti reisi kohta lisainformatsiooni. Reisi maksumus on 400 eurot inimese kohta ja transfeeritasu lähtuvalt inimese asukohast. Ülejäänud erilennu kulust tasub riik. 

Tsahkna märkis, et kui riik omaosalust ei kannaks, oleks ühe inimese pilet üle 1400 euro.

Välisministeeriumi ametlik partner erilennu korraldamisel on Novatours, kelle kaudu toimub ka piletimüük lennule. Lennufirma on Heston Airlines. Lisaks on planeeritud bussireisid, mis viivad Eesti kodanikud Masqati lennujaama. Bussile saavad koha broneerida vaid need, kel on olemas pilet ka erilennule.

"Esimesel erilennul on 180 kohta, kuid töös on ka juba järgmine lend. Lisainfo selle kohta saabub inimeste e-mailile ja SMS teavituse teel esimesel võimalusel," ütles Tsahkna.

"Palume inimestel, kes ei saa esimesele erilennule piletit, omal käel ja lennupileti olemasoluta Masqatisse mitte minna. Uue erilennu aeg ja koht sõltub julgeolekuolukorrast. Teeme kõik selleks, et inimesed piirkonnast võimalikult kiiresti koju saaksid," ütles Tsahkna.

Tsahkna rääkis, et kaitseminister Hanno Pevkur selle lennuga ei tule, vaid on organiseerinud oma tagasitee ise.

Soome välisministeerium teatas, et kommertslennud Lähis-Idas on taastumas ning näiteks Dubaist on kolmapäeval plaanitud 74 väljuvat lendu. Abu Dhabist on kolmapäeval kavas 14 lendu. 

Toimetaja: Aleksander Krjukov

Samal teemal

ta tuleb taas

ela omadele kaasa

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

13:21

Prantsuse lennukitootja süüdistab Airbusi Euroopa hävitajaprojekti saboteerimises

13:01

Johannes Erm loobub sisemaailmameistrivõistlustel osalemisest

12:56

TÄNA OTSE | Eesti segapaar kohtub paralümpial avamängus Suurbritanniaga

12:43

Tsahkna: neljapäeval väljub Omaanist Eesti kodanikele mõeldud erilend

12:36

Tõnis Niinemets: solvavat ja üleolevat nalja ma ei tee

12:35

Enefit: väga kõrge elektrihinna põhjustas erakordselt suur tarbimine

12:30

Macron: Prantsusmaa kaitseb Lähis-Ida konfliktis nii oma kodanikke kui liitlasi

12:25

Raadiouudised (04.03.2026 12:00:00)

12:21

Otse kell 12.30: Tsahkna ja Veski arengutest Eesti turistide aitamisel

12:19

Malõgina sai Helsingis paarismängus kindlalt edasi

uus saade

otse uudistemajast

taustajutud

tule tööle!

järjejutt

Loetumad uudised

03.03

Iisraeli ja USA löögid tabasid Iraani uut juhti valiva kogu hoonet Uuendatud

03.03

Välisministeerium täiendas Egiptuse reisiinfot Lähis-Ida pingete tõttu

12:18

Vahemerel põles Venemaa tanker Uuendatud

03.03

Trump ähvardas katkestada kaubandussuhted Hispaaniaga

08:55

Meedia: Vene õhutõrje tulistas Rostovi oblastis alla oma kopteri Uuendatud

03.03

Venemaa jäämurdja rikkus Eesti merepiiri

03.03

Iraani kriis tõi taas esile võimuvõitluse EL-i välispoliitika tegemisel

08:20

Riik tühistas elektrivõrgu juhtimiskeskuse hoone müügi Vene kodanikule

07:31

Leht: Iraani uueks juhiks võib saada ajatolla Khamenei poeg

03.03

HTM arutab koolides viiepallisüsteemi kaotamist

ilmateade

loe: sport

13:01

Johannes Erm loobub sisemaailmameistrivõistlustel osalemisest

12:56

TÄNA OTSE | Eesti segapaar kohtub paralümpial avamängus Suurbritanniaga

12:19

Malõgina sai Helsingis paarismängus kindlalt edasi

11:45

Barcelona oli imele lähedal, aga pudenes ikkagi konkurentsist

loe: kultuur

10:27

Kivirähk: "Eesti rahva uued jutud" ei ürita lugejat õpetada

09:54

Katariina Aule "Leivalaul" valiti Tampere lühifilmifestivali programmi

09:49

Tõnu Õnnepalu avaldas uue romaani "Tööpäev"

09:46

HÕFF kuulutas välja õudusjuttude võistluse

loe: eeter

12:36

Tõnis Niinemets: solvavat ja üleolevat nalja ma ei tee

09:01

Eesti Laulul kolmandaks jäänud Ollie: kerge lein on ikka

03.03

Robert Linna: meestel on ikka üliraske ka sõbrale oma probleeme tunnistada

03.03

Vikerraadio e-etteütluseks saab valmistuda eelharjutust tehes

Raadiouudised

11:45

Plaanitav seadusemuudatus võimaldaks e-konsultatsiooni kasutada ka plaanilise psühhiaatrilise ravi korral

10:40

Viljandi linna noortekeskus otsib uusi ruume

10:30

Sotsiaaltöötajad: kedagi ei saa sundida abi vastu võtma

10:05

Eestis on 17 000 majapidamist, kes pole kasutanud võimalust liituda ühisveevärgi-ja kanalisatsiooniga

09:25

Raadiouudised (04.03.2026 09:00:00)

03.03

Omavalitsused võivad hakata rajatavate tuuleparkide eest raha saama

03.03

Prokuratuur ei kaeba Humala ja Pruunsilla õigeksmõistvat otsust edasi

03.03

Ministeerium eelistaks, et ettevõtted lähevad kanade puurivabale pidamisele üle vabatahtlikult

03.03

Päevakaja (03.03.2026 18:00:00)

03.03

Kuigi Egiptus ja Omaan on turvalised, võib sinna reisimine olla seotud ootamatustega

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo