Brüssel tutvustas EL-i tööstuspoliitika uusi reegleid

Euroopa Komisjoni tööstusvolinik Stéphane Séjourné
Euroopa Komisjoni tööstusvolinik Stéphane Séjourné Autor/allikas: SCANPIX/ZUMAPRESS.com
Euroopa Liit avalikustas kolmapäeval uued "Made in Europe" reeglid, et toetada kohalikke tootjaid, kes seisavad silmitsi Hiina konkurentsiga.

Euroopa Komisjoni tööstusvolinik Stéphane Séjourné kirjeldas kava kui suurt nihet ühenduse majandusdoktriinis.

"See, mida ma teile täna esitlen, on enamat kui lihtsalt tegutsemispõhimõtete muutus. See on doktriini muutus – mis oli veel mõned kuud tagasi mõeldamatu," ütles ta Brüsselis pressikonverentsil.

Kava oodati algselt detsembris, seejärel lükati see jaanuari, veebruari ja lõpuks märtsi.

Euroopa Komisjoni kava kohaselt peab teatud protsent ettevõtete kaupade, näiteks autode komponentidest, olema valmistatud Euroopa Liidus, kui nad soovivad saada ligipääsu avalikule rahale.

Uued reeglid hakkavad eeldatavasti kehtima piiratud arvule strateegilistele sektoritele, nagu rohetehnoloogia, autotööstus, keemiatööstus ja terasetööstus.

Prantsusmaa on ettepanekut jõuliselt toetanud, püüdes kaitsta oma riiklikku elektriautode akutööstust.

Saksamaa on olnud vastu ning kantsler Friedrich Merz ütles eelmisel kuul, et see peaks olema viimane abinõu.

Mitmed riigid, sealhulgas vabakaubanduse toetajad Rootsi ja Holland, on samuti hoiatanud protektsionismi kaldumise eest.

Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen on kava toetanud, väites, et see aitaks strateegilisi sektoreid ning toetaks Euroopa tootmisvõimekuse suurendamist.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: BNS/AFP

