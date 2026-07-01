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EL püüab leida tasakaalu tööstuse kaitsmise ja avatud kaubanduse vahel

Välismaa
Saksamaal asuv terasetehas
Saksamaal asuv terasetehas Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS/Leon Kuegeler
Välismaa

Veebiväljaanne Politico kirjutab, et Euroopa Liit soovib kaitsta Euroopa tööstust ja töökohti ning vähendada piirkonna sõltuvust Hiinast. EL peab nüüd aga leidma tasakaalu avatud kaubanduse ja oma tööstuse kaitsmise vahel.

Autotootja Volkswagen plaanib kuni 100 000 töökoha koondamist ja nelja Saksamaal asuva tehase sulgemist. See viitab, et Euroopa tööstus seisab silmitsi tõsiste konkurentsiprobleemidega. EL-i liikmesriigid ja poliitikud pole aga endiselt üksmeelel, kuidas võimalikku tööstuskriisi ära hoida, vahendas Politico

EL töötab juba välja IAA seadust, et kaitsta Euroopa firmasid odava Hiina impordi eest. IAA näeb ette, et avalike hangete ja riiklike investeeringute puhul eelistatakse Euroopa Liidus toodetud kaupu ja teenuseid.

"Viimased uudised Saksamaalt näitavad pakilisust tegutseda otsustavalt, et kaitsta meie turge meie globaalsete konkurentide ebaausate tavade eest," ütles Euroopa Komisjoni tööstusvolinik Stéphane Séjourné. 

IAA pooldajate hinnangul aitaks see tugevdada Euroopa tööstust ning ennetada selliseid kriise, nagu tabas Volkswagenit.

"Volkswagenis toimuv on murettekitav, kuid see pole üksikjuhtum. See on aastatepikkuse Euroopa naiivsuse tagajärg, samal ajal kui meie globaalsed konkurendid järgisid selgeid ja agressiivseid tööstusstrateegiaid," ütles Prantsusmaalt pärit eurosaadik Christophe Grudler.

Samas on IAA pälvinud ka kriitikat. Mitmed liikmesriigid, sealhulgas Saksamaa ja Põhjamaad, kardavad, et liiga protektsionistlik poliitika võib kahjustada Euroopa majandust. Kriitikute sõnul võib IAA kaasa tuua kõrgemad hinnad, keerulisema regulatiivse keskkonna ettevõtetele ning kahjustada EL-i kaubandussuhteid usaldusväärsete partneritega.

Politico kirjutab, et vaidlusi tekitab veel ka küsimus, millised riigid tuleks lisada niinimetatud "usaldusväärsete partnerite" nimekirja. Nende riikide ettevõtted saaksid siis osaleda Euroopa hangetel peaaegu samadel tingimustel nagu kohalikud ettevõtted.

Lisaks IAA-le kavandab Brüssel ka muid meetmeid. Ettevõtetelt võidakse hakata nõudma, et nad mitmekesistaksid oma tarneahelaid ega sõltuks nii palju Hiinast. 

Kuigi ettevõtlusorganisatsioonid on Euroopa tööstuse kaitsmise ideed tervitanud, ei pea nad Euroopa Komisjoni ettepanekut piisavaks. Näiteks leiab Itaalia tööstusliit Confindustria, et see ei lahenda Euroopa tööstuse ees seisvaid probleeme.

Mõttekoja Bruegel hinnangul võivad mõned IAA reeglid kahjustada selliseid autotootjaid nagu Volkswagen.

"Näiteks alumiiniumisektori kaitsmine impordikonkurentsi eest tõstaks Euroopa autotootjate sisendkulusid, kes sõltuvad konkurentsivõimelise hinnaga alumiiniumist, et jääda elektriautode maailmas konkurentsivõimeliseks," kirjutas Bruegel.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: Politico

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