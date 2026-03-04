Eesti erilend Omaanist kasutab ära soodsat ajaakent

Erilend väljub Omaani pealinnast Masqatist, sest Dubai ja Abu Dhabi õhuruum on endiselt suletud. Seal olevatele inimestele korraldatakse lennule jõudmiseks transport. Esimene 180 kohaga lend Omaani pealinnast Eestisse toimub homme kell 16, kuid lähipäevil plaanitakse neid veelgi. Lennupileti soetamiseks peavad inimesed olema registreeritud Reisi Targalt lehel.

"Esiteks ei ole meil lõpuni infot, kes on valmis kohe homme minema. Peame arvestama, et lend läheb Masqatist, mitte Dubaist ega Abu Dhabist. Seetõttu on oluline, kes on valmis kohe homme varahommikul eelduslikult bussi peale minema, mille me ka korraldame, et siis jõuda päeva jooksul Masqatisse ja lennuki peale," ütles välisministeeriumi asekantsler Kerli Veski.

Lennupileti hind on 400 eurot. Sellele lisandub 50 eurot transfeeritasu, et vältida segadust ja viivitusi. Riigipoolne kulu on 1000 eurot inimese kohta. Omaanis viibiv ajakirjanik Ingrid Veidenberg ütleb, et erilennu hind on oluliselt odavam kui tavapiletid, mis algavad praegu umbes 2000 eurost. Ta ise sai lennupiletid juba varem vahetatud.

"Meil vedas, et Turkish Airlines teeb Omaanist lende, Air Baltic näiteks ei tee. Kõik klappis nii, et saime laupäevaks piletid tagasi. Juhul kui lennuplaanid kehtivad, siis ma väga loodan, et laupäeva õhtul olen ma Anne Veski kontserdil Unibet Arenal," rääkis Veidenberg.

Ajakirjanik otsustas Dubaist Omaani lahkuda pühapäeva keskpäeval, sest olukord muutus liiga ärevaks. Reis oli küll pikk ja ootamist täis, kuid praegu peab ta seda ainuõigeks otsuseks.

"Hotellikohti on. Vaatasin just Bookingust, et on võimalik tänaseks broneerida hotelle igas hinnatasemes. Ma ei saa hästi aru hoiatusest jääda hotellidesse ega mitte liikuda, samal ajal kui välisministeeriumi plaanitav lennuk väljub just nimelt Masqatist," lisas ta.

"Praegu on meie soovitus jätkuvalt jääda sinna, kus inimene on. Eriti, kui räägime Araabia Ühendemiraatidest, kus on lubatud asukohariigi poolt kulud katta. Teame, et sellega on praegu segadust, aga eeldame, et asukohariik oma sõna peab," selgitas Veski.

Piirkonnas oli Iraani rünnakute alguses 3000 Eesti kodanikku. Lähis-Ida eksperdi Hille Hanso sõnul on inimeste väljaviimiseks praegu väga ajakriitiline aken.

"Hetkel tundub, et piirkonnas asuvad konflikti sekkuma erinevad riigid ja pigem toimub lähiajal eskalatsioon. Mida kiiremini saame rohkem Eesti inimesi turvaliselt koju, seda parem," nentis Hanso.

Ekspert lahkus ka ise Omaanist Turkish Airlinesiga, mis on liinile pannud tavapärasest suuremad, 400 kohaga lennukid.

"Enamik inimesi lihtsalt magas rahulikult ja küllap osa ka palvetas, et me õhus mõne ballistilise raketi või drooniga ei kohtuks. Kõik läks hästi," rääkis ta.

Lend oli tavalisest poolteist tundi pikem.