Tsahkna seaks Omaanist koju suunduvatele lastega peredele eelisõiguse

Autor/allikas: Priit Mürk/ERR
Välisminister Margus Tsahkna ütles, et kuna lastega peredel on keerulisem Omaanist Masqatist Eestisse suunduvale erilennule registreerida, siis peaksid nemad saama eelisõiguse.

"Järgmist lendu, kui on võimalik, siis me proovime ise, kuna meil on informatsioon käes, eelistada piletimüüki nendele peredele, kellel on lapsed. Sest mis juhtus esimese lennuga, oli see, et need, kes on üksinda või kahekesi täiskasvanud inimesed, need said kohe – nobedad näpud. Kui sa pead kõiki lapsi registreerima, siis sa tegelikult ei jõua sellele järjekorrale pihta saada nii kiiresti," rääkis Tsahkna.

"Meie eelistus on tuua ära need pered vähemalt järgmise lennuga või teha mingi selektsioon, et lapsed saaksid koju. See on väga keeruline tehniliselt, aga siiski. Ja kogu see informatsioon on avalikult kättesaadav ja me suuname ka kõigile nendele inimestele, kes on ennast registreerinud.

Tsahkna palus ka kõigil registreerida Reisi Targalt veebilehel.

Tsahkna rääkis, et esimene erilend Omaanist Eesti kodanikega peaks startima Eesti aja järgi kell 14. Tema sõnul osteti lennule 182 piletit ja reisijate seas on 28 last.

Küll aga ei saa see tema sõnul olema lihtne teekond, sest on suur tõenäosus, et lend hilineb. "Suur saavutus on juba see, kui lennuk sealt üldse välja saab – see on meie esmane prioriteet. Kui ta välja saab, siis peaks ta jõudma öösel Eestisse. See reis on väga vaevaline," sõnas Tsahkna.

Välisminister avaldas lootust, et juba reedel toimub järgmine erilend. "Praegune plaan on, et iga päev läheb üks lend. Kõigepealt proovime saada lennu üles täna ja tegeleme homse lennuga Masqatist, sest Dubais on õhuruum jätkuvalt kinni. Sealt on mõni Araabia Ühendemiraatide lennuk üksinda üles läinud, aga me kuulutame järgmise lennu välja niipea, kui see on kinnitatud. Teavitame sellest avalikult ja Reisi Targalt platvormil registreeritud inimeste kaudu. Algne plaan on teha järgmine lend homme kell 16.55, aga siin ei ole veel kinnitust," rääkis Tsahkna.

Toimetaja: Aleksander Krjukov

