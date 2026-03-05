Eesti esimene erilend Masqatist lükkus reedesse

Välisministeeriumi erilend Masqatist Tallinnasse, mis pidi toimuma neljapäeval kell 16 sealse aja järgi, lükkus reedesse, kuna Masqati lennujaamas on ülekoormus ja ka piirkonna õhuruum on ülekoormatud.

Välisminister Margus Tsahkna avaldas neljapäeval lootust, et juba reedel saaks toimuda juba järgmine erilend. Praeguse info järgi jääb reedene lend esimeseks päästelennuks.

"Praegune plaan on, et iga päev läheb üks lend. /---/ Kuulutame järgmise lennu välja niipea, kui see on kinnitatud. Teavitame sellest avalikult ja Reisi Targalt platvormil registreeritud inimeste kaudu," rääkis Tsahkna neljapäeval.

Erilend väljub Omaani pealinnast Masqatist, sest Dubai ja Abu Dhabi õhuruum on endiselt suletud. Seal olevatele inimestele korraldatakse lennule jõudmiseks transport. Esimene lend võtab peale 180 inimest.

Lennupileti hind on 400 eurot. Sellele lisandub 50 eurot transfeeritasu, et vältida segadust ja viivitusi. Riigipoolne kulu on 1000 eurot inimese kohta.