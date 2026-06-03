Ora: välisministeeriumist töölt lahkumise avaldus ei väljendanud minu tahet

Endise Eesti suursaadiku Kasahstanis Jaap Ora sõnul oli tema välisministeeriumist ametist vabastamine õigustühine ja ei väljendanud tema tahet. Ta lisas, et välisministeeriumi tegevus ei ole aktsepteeritav.

"Otsuse pöörduda kohtusse põhjustasid töölt vabastamise asjaolud, mis minu ja advokaatide hinnangul muutsid selle õigustühiseks. Lahkumisavaldusele võeti küll minu allkiri, aga see paber ei väljendanud minu tahet," ütles Ora ERR-ile.

"Mistahes tööandja, mis selliste meetoditega opereerib, ei tohi tunda seda karistamatuse tunnet, et nii ongi võimalik ja tagajärgi ei ole. Selline tegevus ei ole kuidagi aktsepteeritav ühes ministeeriumis, kõrgete ametnike osalusel," lausus Ora.

Ora lisas, et tal on põhjust ka arvata, et ta ei ole esimene inimene, kelle töösuhe välisministeeriumiga on analoogiliste meetoditega lõpetatud. "Kuskilt peab jooksma see piir, mis sunnib sealset juhtkonda oma käitumismustreid kriitiliselt üle vaatama. Ma loodan, et kohtumenetlus annab selleks piisava motivatsiooni," märkis pikaaegne diplomaat.

Ora rõhutas laiemalt, et maailm on mitmekesine, ja edukas välispoliitika arvestab selle mitmekesisusega.

"Välisametkond peaks keskenduma välispoliitikale. Aeg, mis kulub omade seast vaenlaste või süüdlaste otsimise peale, on raisatud ressurss. Lisaks rõhutaksin, et meie diplomaadid vajavad püsivat kindlust, tuge, toetust ja tähelepanu pealinnast. Välispoliitikat saab hästi teha siis, kui kõik osalejad teavad, et neid selja tagant miski ei ohusta," lausus Ora.

Jaap Ora esitas lahkumisavalduse mullu 5. detsembril, kui sattus president Karise Kasahstani riigivisiidi tõttu välisminister Margus Tsahkna (Eesti 200) ja välisministeeriumi kantsleri Jonatan Vseviovi kriitika alla.