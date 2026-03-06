Trump: pean Iraani uue kõrgema juhi isiklikult heaks kiitma

USA president Donald Trump teatas neljapäeval, et peab Iraani järgmise juhi isiklikult heaks kiitma. Ta väljendas ka toetust kurdi võitlejate ülestõusule režiimi kukutamiseks.

Trump välistas Ali Khamenei poja ja tõenäolise järglase Mojtaba Khamenei kandidatuuri, nimetades seda aja raiskamiseks.

"Nad raiskavad oma aega. Khamenei poeg on kergekaallane. Ma pean olema ametisse nimetamise protsessi kaasatud, nagu Delcy Rodrígueze puhul Venezuelas," ütles ta USA uudisteportaalile Axios.

"Khamenei poeg on minu jaoks vastuvõetamatu. Soovime kedagi, kes tooks Iraani harmoonia ja rahu," lisas ta.

Hiljem neljapäeval esinedes ütles Trump, et Iraan soovis kokkulepet sõlmida, kuid nüüd on nad "veidi hiljaks jäänud".

"Me tahame praegu rohkem võidelda kui nemad. Oleme selle rühmitusega kogenud 47 aastat õudust," lausus ta ning kutsus veel kord kõiki Iraani revolutsioonilise kaardiväe, armee ja politsei liidreid relvi maha panema. Ta kordas, et USA sõjaline edenemine on graafikust ees.

56-aastast jäiga liini pooldajat Mojtaba Khameneid, kes juhtis aastaid oma isa kantseleid, peetakse peamiseks kandidaadiks uue kõrgema juhi kohale. Teda nähti isa soosikuna juba enne seda, kui ajatolla Ali Khamenei laupäeval Teherani punkris õhurünnakus hukkus.

Noorem Khamenei on tuntud tihedate sidemete poolest Iraani revolutsioonilise kaardväega (IRGC), mis viitab sellele, et tema võimule tulles säilitaks kaardivägi kontrolli riigi võimuhoobade üle.

Iraani režiim lükkas uue juhi väljakuulutamise mitme päeva võrra edasi, kuna Iisrael pommitas kõrgete vaimulike kogunemist järglase hääletamise ajal.

Neljapäevased avaldused Iraani poliitikutelt viitavad siiski, et ametlik teadaanne võib olla lähedal.

Trump märkis ka, et on "täielikult poolt", kui kurdid peaksid Teherani praeguse juhtkonna kukutamiseks Lääne-Iraani sisse tungima.

Teadaolevalt ütles Trump sel nädalal Iraani ja Iraagi kurdi vähemuste juhtidele, et USA pakuks Lääne-Iraani sissetungi korral ulatuslikku õhutoetust.

Ajalehe The New York Times andmetel on CIA andnud Iraagis varjuvatele Iraani-kurdi rühmitustele ka väikestes kogustes relvi, kuigi Valge Maja nimetas seda väidet valeks.

Küsimusele kurdide kohta vastas Trump neljapäeval: "Minu arvates on imeline, et nad tahavad seda teha. Oleksin sellega täielikult päri."

Viies Lääne-Iraani provintsis elab ligikaudu kümme miljonit kurdi. Nad on ühed suurimad vähemusrahvused ka Iraagis, Süürias ja Türgis.

Iraagi kurdid on pikalt pakkunud varjupaika oma Iraani suguvendadele tingimusel, et nad ei sepitse vandenõusid Teherani vastu.

IRGC lubas pärast teateid USA-meelsest kurdide invasioonist täielikult hävitada igasuguse separatistliku tegevuse.

Iraani välisminister Abbas Araghchi sõnas, et armee "ootab" USA maavägesid, ning hoiatas, et mistahes sissetung tähendaks Washingtonile suurt katastroofi.

USA ja Iisraeli rünnakud jätkusid üle Iraani ka neljapäeval, mil sõda jõudis kuuendasse päeva. Samal ajal on Pärsia lahe riigid sattunud Iraani uute pommirünnakute alla. Viimasena tõmmati laienevasse konflikti Aserbaidžaan, kes süüdistas Teherani terroriaktis pärast seda, kui riigi lõunaosas asuvat lennujaama tabas droonirünnak.

Iraani Punase Poolkuu andmetel on Iraanis hukkunud vähemalt 1230 inimest, sealhulgas 175 koolitüdrukut ja töötajat, kes said surma sõja esimesel päeval toimunud rünnakus algkoolile.

Liibanoni terviseministeeriumi teatel on seal hukkunud veel 77 inimest. Neljapäeval põgenesid tuhanded inimesed Beiruti lõunaosast pärast Iisraeli hoiatust piirkonnast lahkuda.