X!

Meedia: Iraani uus juht lamab teadvusetult haiglas

USA ja Iisraeli õhurünnakus hukkunud Iraani kõrgeim usujuht, ajatolla Ali Khamenei (paremal) ja tema poeg, riigi uueks kõrgeimaks juhiks nimetatyud Mojtaba Khamenei. Autor/allikas: SCANPIX / AFP
USA ja Iisraeli õhurünnakus hukkunud Iraani kõrgeim usujuht, ajatolla Ali Khamenei (paremal) ja tema poeg, riigi uueks kõrgeimaks juhiks nimetatyud Mojtaba Khamenei. Autor/allikas: SCANPIX / AFP
Iraani uus juht Mojtaba Khamenei on teovõimetu ja ravil pühas linnas Qomis, selgub luurehinnangust, mis viitab sellele, et ta ei ole võimeline riiki juhtima. Khamenei sai haavata samas USA ja Iisraeli õhurünnakus, milles hukkus tema isa, kirjutab väljaanne The Times.

Diplomaatiline memo, mis arvatavasti põhineb Ameerika ja Iisraeli luureandmetel ning mida on jagatud Pärsia lahe liitlastega, viitab sellele, et Iraani kauaaegse juhi, sõja esimesel päeval tapetud Ali Khamenei poeg Mojtaba Khamenei on teadvuseta ja teda ravitakse "raske" tervisliku seisundi tõttu, edastas The Times.

Lehe ajakirjanike nähtud memo avalikustab esmakordselt Iraani uue juhi asukoha. Qomi linna, mis asub Teheranist 140 kilomeetrit lõunas, peetakse šiiidi islamis pühaks.

"Mojtaba Khamenei on Qomi haiglas raskes seisundis ja ta ei saa osaleda režiimi otsuste tegemises," seisab memos. Memo kohaselt valmistatakse vanema Khamenei surnukeha ette matmiseks Qomis, šiiidi vaimuliku võimu keskuses, mida tuntakse riigi religioosse pealinnana.

Seal on kirjas, et luureagentuurid tuvastasid Qomis ettevalmistused vundamendi rajamiseks suurele mausoleumile, mis oleks mõeldud rohkem kui ühe haua jaoks, mis viitab sellele, et lahkunud juhi kõrvale võidakse matta ka teisi tema pereliikmeid – ja võimalik, et ka Mojtabad ennast.

Arvatakse, et teave noorema Khamenei asukoha kohta on USA ja Iisraeli luureagentuuridele olnud juba mõnda aega teada, kuid seda pole varem avalikustatud, märkis The Times.

Iraan on kinnitanud, et riigi uus juht sai haavata samas õhurünnakus Teheranile sõja esimesel päeval, 28. veebruaril. Selles hukkusid tema isa, ema, naine Zahra Haddad-Adel ja üks tema poegadest.

Nooremat Khameneid pole sõja algusest peale nähtud ega temast kuulda olnud, hoolimata sellest, et ta valiti märtsi alguses oma isa mantlipärijaks.

Sellest ajast alates on Iraani riigitelevisioonis ette loetud kaks 56-aastasele Khameneile omistatud avaldust. Esmaspäeval avaldas telekanal tehisintellekti abil loodud video juhist, kes siseneb lahingujuhtimise tuppa ja analüüsib Dimonas asuva Iisraeli tuumaelektrijaama kaarti. Tema hääle puudumine videos lisab kaalu väidetele, et ta on kriitilises seisundis ravil.

Kuigi Iraani ametnikud on väitnud, et uus kõrgeim juht on asunud täitma oma rolli riigi juhtimisel, on samas viidatud ka tema tervislikule seisundile. Opositsioonirühmitused on väitnud, et ta viibib haiglas koomaseisundis, teised aga on väitnud, et tal on jalaluumurd ja ta on saanud näovigastusi.

Tema väidetav teovõimetus on seadnud kahtluse alla Khamenei staatuse riigis, kus kõrgeimal juhil on absoluutne poliitiline ja religioosne võim. See võib tekitada spekulatsioone, et Islamirevolutsiooni Kaardivägi (IRGC) säilitab de facto kontrolli riigi üle ja et Khamenei on kõigest vaikiv esinduskuju.

USA president Donald Trump on väitnud, et peab läbirääkimisi teiste Iraani ametnikega, kuid on selgesõnaliselt öelnud, et ei suhtle kõrgeima juhiga.

Iraani riiklikud uudisteagentuurid on teatanud, et 86-aastane Ali Khamenei maetakse šiiitide pühamusse tema kodulinnas Mashhadis, mis asub Kirde-Iraanis ning on ka palverännakute sihtkoht. Teadete kohaselt toimub Teheranis avalik tseremoonia surnud juhi leinamiseks, kuigi selle kuupäeva ei ole avalikustatud.

Kuigi Iraani valitsus teatas, et vanema Khamenei riiklikud matused lükati edasi "enneolematu osavõtu ootuse" tõttu, on edasilükkamise osas tekkinud küsimusi, arvestades šiiitide traditsiooni matta surnud kohe pärast nende surma. Kolmapäeval möödub 28. veebruaril tapetud Khamenei surmast 40 päeva, mis tähistaks šiiitide islami traditsioonilise leinaperioodi lõppu.

Pole selge, kas Qom võiks olla lahkunud juhi ajutine puhkepaik, arvestades julgeolekuprobleeme, et Iisrael või USA võivad sihikule võtta mis tahes avaliku tseremoonia või matused. Igal juhul on Ali Khamenei matused tõenäoliselt teravas vastuolus tema eelkäija ja revolutsiooniliidri ajatolla Ruhollah Khomeini matmisega suures mausoleumikompleksis Teherani lõunaosas. Pärast Khomeini surma 1989. aastal kogunes tema matustele umbes 10 miljonit inimest. Tema surilina rebenes ja keha kukkus maha, kui rahvahulgad tema õhutranspordiga kohale toimetatud surnukeha ümber tunglesid.

Memos öeldi, et Iraani ametnikud püüavad vältida sarnast katastroofi vanema Khamenei matustel, kus tsiviilisikud võiksid proovida tseremooniat häirida või haudu lõhkuda.

The Times märkis ka, et vahetult enne sõja puhkemist pidas IRGC lahingu opositsioonilise rühmituse Mojahedin-e-Khalqi võitlejatega pärast seda, kui rühmitus üritas relvastatud viisil üle võtta Motahari kompleksi, kus asusid Khamenei peakorter ja teised režiimi institutsioonilised tugisambad, sealhulgas kaitsenõukogu, ekspertide kogu ning Mojtaba kontor ja residents.

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: The Times

Samal teemal

ERR-i teleuudised kell 7:00

Iraan keeldus Trumpi tähtaja lähenemisest hoolimata ajutisest relvarahust

Michigani korvpallimeeskond lõpetas Märtsihullusel pika ootuse

Perlingu avalik kiri peaministrile: Eesti vajab negatiivset lisaeelarvet

Muinsuskaitse selts tahab Tartu rahu nimetamist riigipühaks

Lennundusekspert ei pea Eesti panustamist Air Balticusse mõistlikuks

Helendav kala omastab helendusaine saakloomalt

Keelesäuts. Kas enne tuleb muuta ühiskonda ja siis keelt?

Kultuuriportaali kümme soovitust Tallinn Music Weekiks

Märtsi tarbijahinnaindeks kasvas aastaga 3,6 protsenti

USA hävitas lenduri päästmisel Iraanist kaks omaenda lennukit

Trump: ma testisin NATO-t

Starlink on asunud satelliitside soodustustega Eesti turgu vallutama

Sõja 1503. päev: Ukraina võttis ette Venemaa Musta mere äärse naftasadama Uuendatud

Politsei pidas Valga tapmise tõttu kinni viis inimest

Piltuudis: diislikütuse hind saavutas uue kõrguse

Eksperdid: Vene sadamate kahju ulatust näeme paari kuu jooksul

Suri ajaloolane ja muinsuskaitsja Madis Tuuder

Iraani revolutsioonilise kaardiväe luurejuht hukkus õhurünnakus

Pärnumaal mõõdeti Euroopa kõrgeim haab

Michigani korvpallimeeskond lõpetas Märtsihullusel pika ootuse

KUULA TÄNA | "Võimla" võtab luubi alla Itaalia jalgpallikoondise põrumise

Glinka alustas USA turneed võiduga endise maailma 39. mehe üle

Vanim ATP finaalidebütant kaotas endast pea kaks korda nooremale mehele

Keelesäuts. Kas enne tuleb muuta ühiskonda ja siis keelt?

Kultuuriportaali kümme soovitust Tallinn Music Weekiks

New Yorgi Eesti kultuuripäevadel otsivad noored moodust oma rahvuse säilitamiseks

Pariisis avatud näituse "Eesti reaalsused" kuraator: mind võlus Anu Põdra mõjuväli

Filmirežissöör Jaak Kilmi: suusamatk Gröönimaal oli egoistlik väljakutse

Tõnu Tubli: perebändi tegemine oli mulle pigem vastumeelne

Luule Komissarov: väga kirju elu on õpetanud mulle andestamise tähtsust

"Rakett 69" võitja Madis Roosma: olen loomult üsna laisk inimene

Päevakaja (06.04.2026 18:00:00)

Jääs Pärnu laht ei lase tindipüügil alata

Eratervishoiuettevõte Medicum ostab teise eratervishoiuettevõtte Fertilitas

Jõgeva vald soovib endale Endla looduskeskuse kinnistut

Autokoolis tehakse enim lube manuaalkäigukastiga auto juhtimiseks

Raadiouudised (06.04.2026 15:00:00)

Raadiouudised (06.04.2026 12:00:00)

Päästeamet: reageerimiskiirus naftareostusele on hea, piirid seab varustuse hulk

Oktoobris Tallinnas alustanud valveperearst sai hoo sisse, aga tulevik on lahtine

Kliimaministeeriumi uuring: kümne aasta pärast võib elekter Soomes olla kallim kui Eestis

