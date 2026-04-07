Meedia: Iraani uus juht lamab teadvusetult haiglas

Iraani uus juht Mojtaba Khamenei on teovõimetu ja ravil pühas linnas Qomis, selgub luurehinnangust, mis viitab sellele, et ta ei ole võimeline riiki juhtima. Khamenei sai haavata samas USA ja Iisraeli õhurünnakus, milles hukkus tema isa, kirjutab väljaanne The Times.

Diplomaatiline memo, mis arvatavasti põhineb Ameerika ja Iisraeli luureandmetel ning mida on jagatud Pärsia lahe liitlastega, viitab sellele, et Iraani kauaaegse juhi, sõja esimesel päeval tapetud Ali Khamenei poeg Mojtaba Khamenei on teadvuseta ja teda ravitakse "raske" tervisliku seisundi tõttu, edastas The Times.

Lehe ajakirjanike nähtud memo avalikustab esmakordselt Iraani uue juhi asukoha. Qomi linna, mis asub Teheranist 140 kilomeetrit lõunas, peetakse šiiidi islamis pühaks.

"Mojtaba Khamenei on Qomi haiglas raskes seisundis ja ta ei saa osaleda režiimi otsuste tegemises," seisab memos. Memo kohaselt valmistatakse vanema Khamenei surnukeha ette matmiseks Qomis, šiiidi vaimuliku võimu keskuses, mida tuntakse riigi religioosse pealinnana.

Seal on kirjas, et luureagentuurid tuvastasid Qomis ettevalmistused vundamendi rajamiseks suurele mausoleumile, mis oleks mõeldud rohkem kui ühe haua jaoks, mis viitab sellele, et lahkunud juhi kõrvale võidakse matta ka teisi tema pereliikmeid – ja võimalik, et ka Mojtabad ennast.

Arvatakse, et teave noorema Khamenei asukoha kohta on USA ja Iisraeli luureagentuuridele olnud juba mõnda aega teada, kuid seda pole varem avalikustatud, märkis The Times.

Iraan on kinnitanud, et riigi uus juht sai haavata samas õhurünnakus Teheranile sõja esimesel päeval, 28. veebruaril. Selles hukkusid tema isa, ema, naine Zahra Haddad-Adel ja üks tema poegadest.

Nooremat Khameneid pole sõja algusest peale nähtud ega temast kuulda olnud, hoolimata sellest, et ta valiti märtsi alguses oma isa mantlipärijaks.

Sellest ajast alates on Iraani riigitelevisioonis ette loetud kaks 56-aastasele Khameneile omistatud avaldust. Esmaspäeval avaldas telekanal tehisintellekti abil loodud video juhist, kes siseneb lahingujuhtimise tuppa ja analüüsib Dimonas asuva Iisraeli tuumaelektrijaama kaarti. Tema hääle puudumine videos lisab kaalu väidetele, et ta on kriitilises seisundis ravil.

Iran releases a new video showing for the first time Mojtaba Khamenei, the Supreme Leader of Iran, on his way to the military operations room.



— Gerhardt vd Merwe (@realgerhardtvdm) April 6, 2026

Kuigi Iraani ametnikud on väitnud, et uus kõrgeim juht on asunud täitma oma rolli riigi juhtimisel, on samas viidatud ka tema tervislikule seisundile. Opositsioonirühmitused on väitnud, et ta viibib haiglas koomaseisundis, teised aga on väitnud, et tal on jalaluumurd ja ta on saanud näovigastusi.

Tema väidetav teovõimetus on seadnud kahtluse alla Khamenei staatuse riigis, kus kõrgeimal juhil on absoluutne poliitiline ja religioosne võim. See võib tekitada spekulatsioone, et Islamirevolutsiooni Kaardivägi (IRGC) säilitab de facto kontrolli riigi üle ja et Khamenei on kõigest vaikiv esinduskuju.

USA president Donald Trump on väitnud, et peab läbirääkimisi teiste Iraani ametnikega, kuid on selgesõnaliselt öelnud, et ei suhtle kõrgeima juhiga.

Iraani riiklikud uudisteagentuurid on teatanud, et 86-aastane Ali Khamenei maetakse šiiitide pühamusse tema kodulinnas Mashhadis, mis asub Kirde-Iraanis ning on ka palverännakute sihtkoht. Teadete kohaselt toimub Teheranis avalik tseremoonia surnud juhi leinamiseks, kuigi selle kuupäeva ei ole avalikustatud.

Kuigi Iraani valitsus teatas, et vanema Khamenei riiklikud matused lükati edasi "enneolematu osavõtu ootuse" tõttu, on edasilükkamise osas tekkinud küsimusi, arvestades šiiitide traditsiooni matta surnud kohe pärast nende surma. Kolmapäeval möödub 28. veebruaril tapetud Khamenei surmast 40 päeva, mis tähistaks šiiitide islami traditsioonilise leinaperioodi lõppu.

Pole selge, kas Qom võiks olla lahkunud juhi ajutine puhkepaik, arvestades julgeolekuprobleeme, et Iisrael või USA võivad sihikule võtta mis tahes avaliku tseremoonia või matused. Igal juhul on Ali Khamenei matused tõenäoliselt teravas vastuolus tema eelkäija ja revolutsiooniliidri ajatolla Ruhollah Khomeini matmisega suures mausoleumikompleksis Teherani lõunaosas. Pärast Khomeini surma 1989. aastal kogunes tema matustele umbes 10 miljonit inimest. Tema surilina rebenes ja keha kukkus maha, kui rahvahulgad tema õhutranspordiga kohale toimetatud surnukeha ümber tunglesid.

Memos öeldi, et Iraani ametnikud püüavad vältida sarnast katastroofi vanema Khamenei matustel, kus tsiviilisikud võiksid proovida tseremooniat häirida või haudu lõhkuda.

The Times märkis ka, et vahetult enne sõja puhkemist pidas IRGC lahingu opositsioonilise rühmituse Mojahedin-e-Khalqi võitlejatega pärast seda, kui rühmitus üritas relvastatud viisil üle võtta Motahari kompleksi, kus asusid Khamenei peakorter ja teised režiimi institutsioonilised tugisambad, sealhulgas kaitsenõukogu, ekspertide kogu ning Mojtaba kontor ja residents.