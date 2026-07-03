Iraanis algas kõrgeima juhi matuse puhul suurejooneline leinanädal

Iraani valitsevad vaimulikud korraldavad ajatolla Ali Khamenei mälestuseks mitmepäevaseid suurejoonelisi matusetalitusi. Eesmärk on demonstreerida rahva poolehoidu Islamivabariigile ning tõestada riigi revolutsioonilise vaimu püsimist, kirjutab Reuters.

Iraani kõrgeim juht hukkus veebruaris USA ja Iisraeli rünnakute tagajärjel.

Matusetalitused algavad nädalavahetusel Teheranis, järgmisel nädalal on kavas massilised rongkäigud Qomis ja Mashhadis ning mälestustseremooniad Iraagis.

"Suur rahvahulk märtrist juhi ja teiste hukkunute matuserongkäigul on sisuliselt uus referendum Islamivabariigi toetuseks," teatas Qomi reedeste palvuste juht ajatolla Mohammad Saidi riigimeediale.

Kui võimud peavadki seda referendumiks, ei jäeta tulemust juhuse hooleks, märkis Reuters. Eesmärk on tuua miljonid toetajad Iraani linnade tänavatele, tagades neile transpordi, majutuse ja toidu. Nii soovitakse kuulutada teokraatliku riigi võimsust pärast eksistentsiaalsena nähtud sõja üleelamist.

Khamenei hukkumine ja tema poja Mojtaba tõusmine Iraani kolmandaks kõrgeimaks juhiks keset konflikti riigi suurimate vaenlastega tähistavad murrangulist hetke Islamivabariigi 47-aastases ajaloos. Rünnakus, milles hukkus isa, sai Mojtaba raskelt haavata ning sõja algusest saadik ei ole temast uusi fotosid avaldatud.

Analüütikute hinnangul on ühtsuse ja pühendumuse fassaadi taga aga rahva toetus Islamivabariigile drastiliselt kahanenud.

Paljud iraanlased üle kogu riigi on väsinud majandust kurnavatest aastakümnete pikkustest sanktsioonidest. Samuti tekitavad viha repressioonid, mida põhjendatakse 1979. aasta revolutsiooniga. Selles valdavalt noore elanikkonnaga riigis mäletavad toda revolutsiooni vaid eakamad inimesed.

Kui inimesed detsembris ja jaanuaris inflatsioonist ajendatud meeleavaldustele kogunesid, skandeerisid paljud nõudmisi Khamenei surmamiseks. Võimudel õnnestus rahutused maha suruda vaid tänu tuhandete meeleavaldajate tulistamisele.

Kui teated Khamenei hukkumisest sõja esimestel päevadel levima hakkasid, kostus Teherani elanike sõnul mitmel pool linnas korterite ja majade akendest juubeldamist.

Nüüd aga valitseb Teheranis pingeline vaikus, mis on teravas kontrastis eelmise kõrgeima juhi Ruhollah Khomenei emotsionaalsete matustega.

Toona tunglesid matuserongkäigul miljonid nutvad inimesed. Mõned ronisid isegi kiirabiauto katusele ning surnud juhi paljas jalg libises surilina alt välja, samal ajal kui revolutsioonikaartlased nägid kurja vaeva rahvamassi eemaletõrjumisega.

Mitmes linnas kavandatakse massilisi rongkäike

Iraani teokraatlikus süsteemis ei olnud Khamenei üksnes riigipea ja revolutsioonilise liikumise juht, vaid ka 9. sajandil kadunud šiiitide 12. imaami maapealne esindaja.

Vaenlase rünnakus hukkumine sobitub hästi šiiitide tugeva märtriseisuse ja leina traditsiooniga. Nende iga-aastastel usulistel mälestusüritustel toimuvad musta riietatud enesepiitsutajate rongkäigud.

Neljapäeval paigaldati Teheranis uusi plakateid, millega avaldatakse toetust uuele juhile Mojtabale. Plakatitel on kujutatud varalahkunud Khameneid, kelle selja taha jääb ülestõstetud revolutsiooniline rusikas.

Islamivabariigi toetajate jaoks ei ole jutud märtrisurmast paljas retoorika.

"Need on minu elu raskeimad päevad," sõnas Teherani Basiji ridadesse kuuluv 24-aastane Mohsen.

"Ma ei mäleta imaam Khomenei surma, kuid isa sõnul valdas toona kogu riiki sügav kurbus ja lein. Ka praegu inimesed leinavad, eriti seetõttu, et meie juht suri märtrina," lisas Mohsen.

Reedel toimuvatel mälestusüritustel avaldavad kaastunnet ametnikud ja välisriikide esindajad, sealhulgas Venemaalt ja Hiinast.

Laupäeval viiakse Khamenei säilmed Teherani mošeesse, mis tähistab üleriigiliste matusetseremooniate algust. Kõrval kantakse samas rünnakus hukkunud pereliikmete – tütre, väimehe, lapselapse ning uue juhi Mojtaba abikaasa – põrme.

Hotellides kehtivad 50-protsendilised soodustused ning koolid, mošeed ja spordihooned on kohandatud leinajate majutamiseks. Ühtlasi on bussi- ja rongiliinid suunatud ümber peamiste sündmuspaikade teenindamiseks.

Pärast võimude poolt massiliseks kuulutatud esmaspäevast rongkäiku Teherani kesklinnas toimetatakse säilmed teisipäevasteks tseremooniateks Iraani šiiitliku vaimulikkonna keskusesse, pühasse Qomi linna.

Kolmapäeval toimuvad tseremooniad Iraagi pühades linnades Najafis ja Karbalas, kus osalevad Iraani piirkondliku šiiitlike varirühmituste võrgustiku esindajad. Lõplik matmine leiab aset neljapäeval pärast järjekordset rongkäiku Mashhadis, Iraanis sügavalt austatud imaam Reza haua lähedal.

Turvameetmed on ranged: Teherani ja teiste linnade kohal kehtivad ajutised õhuruumi piirangud. Ühtlasi on hoiatatud jõulise vastulöögiga juhul, kui USA või Iisrael peaksid rünnakuid kordama.