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The Telegraph: Iraani uus juht tugevdab vanema põlvkonna toel oma võimu

Välismaa
Mees sõidab mööda Iraani kõrgeima juhi ajatolla Mojtaba Khamenei plakatist
Mees sõidab mööda Iraani kõrgeima juhi ajatolla Mojtaba Khamenei plakatist Autor/allikas: SCANPIX/AP
Välismaa

Ajaleht The Telegraph kirjutab, et Iraani režiimi juht Mojtaba Khamenei püüab sõja ja ebakindla sisepoliitilise olukorra taustal oma võimu kindlustada ning toetub üha enam revolutsioonilise kaardiväe (IRGC) vanemale põlvkonnale.

Mojtaba Khameneid pole avalikkuse ees nähtud alates veebruari lõpus toimunud rünnakust, milles ta sai vigastada. Sel aastal ei saanud ta ka suvepuhkust nautida, vaid pidi oma positsiooni säilitamiseks riigi võimustruktuuri ümber kujundama.

Iraan on USA tugeva surve all ning Khamenei tõi IRGC vanakooli veteranid riigi sõjamasina etteotsa. Augustis pöördus ta IRGC vana kaardiväe poole ja nimetas kuus kogenud sõjaväe- ja julgeolekutegelast olulistele ametikohtadele.

Ahmad Vahid võttis ametlikult üle IRGC juhtimise, tema asetäitjaks määrati Mostafa Izadi. IRGC kunagine juht Mohsen Rezaei nimetati aga kõrgeima riikliku julgeolekunõukogu juhiks. 

Relvajõudude staabiülemaks määrati Ali Abdollahi ja tema asetäitjaks Kiomars Heydari. Ali Ozmaei sai Iraani revolutsioonilise kaardiväe (IRGC) mereväe ülemaks. 

Kõige tähelepanuväärsemaks peetakse Hossein Taebi nimetamist Basiji miilitsa juhiks. Kohalikud Basiji komandörid juhivad omakorda rühmitusi, mis tagavad kontrolli tänavate üle. 

Taeb juhtis varem IRGC luureorganisatsiooni ning oli seotud 2009. aasta protestide vägivaldse mahasurumisega. Analüütikute hinnangul näitab tema ametisse nimetamine, et Khamenei kardab uue ülestõusu puhkemist. 

Taebi süüdistati varem fabritseeritud süüdistuste koostamises ning ta sattus konflikti mitme fraktsiooniga, sealhulgas endise presidendi Mahmoud Ahmadinejadi liitlastega. 

Pärast ametist vabastamist 2022. aastal kadus Taeb avalikkuse vaateväljast. Nüüd on ta tagasi ning asjaga kursis olevad allikad ütlesid ajalehele The Telegraph, et ta naasis selleks, et klaarida vanu arveid.  

Kõik Khamenei määratud tähtsad ametnikud, välja arvatud Heydari, on IRGC asutajaliikmed. Organisatsioon loodi 1979. aastal pärast Iraani revolutsiooni, et kaitsta uut islamirežiimi ja ennetada riigipöördeid. IRGC allub otse riigi kõrgeimale juhile

Khamenei enda seisund on endiselt ebaselge. Teda pole avalikkuse ees nähtud alates veebruari lõpus saadud vigastustest. Iraani ametnikud väidavad, et isegi sõjaväejuhid pole Khameneiga kohtunud ning tema tervise kohta saadakse infot peamiselt riigitelevisioonist. 

"Olukord on väga tundlik ja habras. Paljud IRGC tippjuhid on surnud ja Mojtaba on pöördunud tagasi oma peamise toetusbaasi juurde," ütles üks Iraani ametnik ajalehele The Telegraph

Võimu keskmes on Khamenei kantselei, mille kaudu juhitakse suurt osa riigi tegelikust võimust. Seetõttu peab Khamenei paigutama enda inimesed nii kantseleisse kui ka julgeolekuasutustesse, et kontrollida oma isa loodud võrgustikku.

IRGC üks asutajaliikmeid Mohsen Sazegara prognoosib, et riigiaparaadis võivad ees oodata puhastused. "Kui sõjategevus vaibub, võib eeldada, et ta (Khamenei ) viib läbi vallandamisi ja uusi ametisse nimetamisi ning tõenäoliselt ka puhastusi," ütles Sazegara. 

Sazegara ütles veel, et IRGC enda sees on erinevaid rühmitusi. RGC ridades on nii kõva liini pooldajaid, mõõdukaid, reformiste, ärimehi kui ka vargaid. Ka seal organisatsioonis toimuvad muutused, ütles Sazegara. 

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: The Telegraph

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