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Times: CIA ja Mossad peavad klaperjahti Iraani uuele juhile

Välismaa
Inimesed sõidavad Teherani tänaval Mojtaba Khameneid kujutava plakati kõrval
Inimesed sõidavad Teherani tänaval Mojtaba Khameneid kujutava plakati kõrval Autor/allikas: SCANPIX/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH
Välismaa

Mojtaba Khamenei pole avalikkuse ette ilmunud ning ajalehe The Times allikate sõnul püüavad Iisraeli luureagentuur Mossad ja USA Luure Keskagentuur (CIA) nüüd välja selgitada Iraani režiimi juhi asukohta. Väidetavalt ei kasuta Khamenei elektroonilisi seadmeid, mistõttu tuleb tema tabamiseks kasutada traditsioonilisi luuremeetodeid.

Allikate teatel hoiab jaht Khameneile Mossadit ja CIA-d pidevalt rakkes, sest sihtmärk pole ligi 150 päeva jooksul kasutanud ei telefoni ega arvutit. Luureagentuurid eeldavad, et Mojtaba Khamenei püüab vältida oma isa saatust ning viibib praegu kuskil sügaval maa-aluses varjendis.

Iraani eelmine kõrgeim juht ajatolla Ali Khamenei tapeti täppislöökidega ning Mojtaba väldib nüüd päevavalgust, kartes jääda USA luuresatelliitide vaatevälja.

Ali Khamenei jälgimiseks kasutasid USA ja Iisrael erinevaid kübervõtteid. Selle käigus häkiti sisse ka Teherani liikluskaameratesse, et tuvastada sõidukeid, mida kasutasid endise kõrgeima juhi ihukaitsjad ja lähikondlased. 

Praegune olukord on aga teistsugune, mistõttu keskendub Mossad nüüd inimluurele ehk agentide ja informaatorite võrgustikule. Endiste Mossadi ametnike sõnul soovib agentuur esmalt kindlaks teha, kas Mojtaba on üldse elus. Seejärel püütakse välja selgitada tema võimalik peidupaik.

Ajalehe The Times teatel leidub luurekogukonnas endiselt inimesi, kes usuvad, et Mojtaba on surnud. Islami revolutsiooniline kaardivägi aga valetab, väites, et Mojtaba on elus ning kasutab seda ettekäänet sõjalise tegevuse jätkamiseks USA vastu.

Seetõttu püüab Mossad koguda teavet Mojtaba asukoha ja staatuse kohta ning kasutab selleks Iraanis tegutsevat luurajate võrgustikku.

"Iisrael seisab silmitsi sama probleemiga, millega puutusime kokku Gazas pantvange otsides ja vabastada püüdes. Iisraeli luure kontrollis kogu Gazat, kõik kohad oli pealtkuulamisseadmeid täis, et tuvastada pantvangide asukoht. Kuid me ei leidnud neid. Liiga palju loodeti elektroonilisele tehnoloogiale ja liiga vähe reaalsetele inimestele ehk inimluurele," ütles Mossadi endine tippjuht Rami Igra. 

Luurekogukond eeldab, et Mojtaba (kui ta üldse elus on) viibib maa-alustes punkrites Teheranis või Qomi lähedal. Ta ilmselt kasutab mitmetasandilist kullerite süsteemi, et vältida elektroonilist jälgimist. Need käskjalad ei tea, mida nad täpselt teevad, nad lihtsalt viivad sõnumeid ühelt inimeselt teisele.

Mojtaba otsimist võrreldakse nüüd Osama bin Ladeni tabamisega, kelle asukoht tehti kindlaks just kullerite jälgimise kaudu.

"Ainus reaalne viis Mojtabani jõudmiseks on värvata agent, kes hoiab temaga ühendust. See on aga väga keeruline, sest Iraanis kontrollitakse rangelt kõiki tema lähikondlasi ning tõenäoliselt teavad vaid kaks või kolm Iraani revolutsioonikaardi liiget, kuidas temaga ühendust saada," ütles Igra.

Igra sõnul pole Iraani president Masoud Pezeshkian kohtunud Mojtabaga. Viimane väitis, et veetis vigastatud kõrgeima juhi seltsis kaks ja pool tundi ning kinnitas, et ajatollaga on kõik korras.

"See on jama. Iraani president ei näinud teda kordagi," ütles Igra. 

Mossadi endine luureohvitser Avner Avraham tõi veel välja, et  Iraani võimud võivad kasutada teisikuid, et varjata kõrgeima juhi tegelikku liikumist ja asukohta

"Nad kasutavad ka teisikuid, täpselt nagu Saddam Hussein tegi," ütles Avraham.

Endiste luureametnike hinnangul võib Mojtaba Khamenei lõpuks olla sunnitud tegema rahvale avaliku pöördumise. Isegi helisalvestis võiks anda luurele vihjeid tema asukoha kohta. Kui aga tema asukoht õnnestub kindlaks teha, peavad edasised sammud paika panema juba Iisraeli ja USA poliitilised juhid.

Mitme endise USA luureametniku hinnangul ei pruugi aga uue Iraani liidri kõrvaldamine praeguses olukorras olla poliitiliselt ega ka strateegiliselt kõige mõistlikum samm.

Toimetaja: Karl Kivil

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