X!

Suri teadlane ja ühiskonnategelane Mikk Titma

Eesti
Mikk Titma
Mikk Titma Autor/allikas: Ülo Josing/ERR
Eesti

Veebruari lõpus suri 87-aastasena sotsioloog ja ühiskonnategelane Mikk Titma, kellel oli oma roll ka Eesti iseseisvuse taastamises.

1939. aastal Tallinnas sündinud Mikk Titma suri 28. veebruaril Redwood Citys, Californias USA-s, teatas tema abikaasa esindaja.

Titma töötas aastatel 1963–1975 Tartu Riiklikus Ülikoolis, aastatel 1975–1991 Eesti NSV Teaduste Akadeemia Ajaloo Instituudi sotsioloogiasektoris ning seejärel Filosoofia, Sotsioloogia ja Õiguse Instituudis, olles 1976–1983 samaaegselt ka  Tallinna Polütehnilise Instituudi õppejõud.

Alates 1991. aastast jätkus ta teadusteekond Stanfordi Ülikoolis, kus temast sai sotsioloogia vanemteadur. Lisaks töötas ta aastatel 1999–2005 Tartu Ülikooli sotsioloogiaprofessorina ja selle järel erakorralise vanemteadurina.

Titma on avaldanud üle kahekümne raamatu ja enam kui sada teadusartiklit. Tema teadustulemused on rahvusvaheliselt tunnustatud. Ta oli Rahvusvahelise Sotsioloogia Assotsiatsiooni (ISA) liige ning tegutses 1988–1990 Nõukogude Liidu Sotsioloogia Assotsiatsiooni asepresidendina.

Teadustöö kõrval mängis Titma olulist rolli Eesti iseseisvuse taastamises. 1987. aasta septembris allkirjastas ta koos Edgar Savisaare, Siim Kallase ja Tiit Madega ettepaneku Isemajandav Eesti (IME), mis käivitas avaliku arutelu Eesti majanduslik-poliitilise enesemääramise üle.

Titma oli ka ELKNÜ keskkomitee liige 1965–1970; EKP keskkomitee liige ja EKP keskkomitee ideoloogiasekretär aastatel 1988–1990. Novembrist 1988 märtsini 1990 tegutses Vaino Väljase meeskonnas EKP keskkomitee ideoloogiasekretärina. Titma oli ka Eesti NSV ülemnõukogu XII koosseisu liige aastatel 1990–1991.

Toimetaja: Mirjam Mäekivi

Samal teemal

ta tuleb taas

ela omadele kaasa

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

15:50

Kallis eridieet kurnab tsöliaakiahaigete rahakotti

15:50

Uue muusika reede: Harry Styles, Olivia Rodrigo, Borm Bubu, Anne Hathaway jt

15:44

Hegseth aitab Trumpil Iraani-vastast sõda avalikkusele maha müüa

15:44

Kütuse hind tanklates langes veidi

15:44

Malõgina pidi tunnistama kunagise maailma 23. reketi paremust

15:43

Taro: droonikaamerate kasutamine vajab õigusselgust

15:34

VAATA OTSE | Tondirabas tuleb areenile Eesti jäätantsupaar Uuendatud

15:30

Raadiouudised (06.03.2026 15:00:00)

15:24

Oskar Lutsu huumoripreemia saab Tõnu Oja

15:16

Kristjan Ilves hüppas Lahtis teise kümne keskele

otse uudistemajast

meediaharidus

taustajutud

tule tööle!

järjejutt

Loetumad uudised

05.03

USA ja Iisrael hävitavad Iraani baase kohe pärast rakettide väljalaskmist

12:32

Sõjavangist pääsenud ukrainlased vajasid kiiret arstiabi Uuendatud

07:55

USA avalikustas Epsteini toimikutes sisalduvad süüdistused Trumpi kohta

05.03

Sõja 1471. päev: Saraatovi oblastit tabas Ukraina võimas õhurünnak Uuendatud

05.03

Tsahkna: Putini sõbrad on põrgus või vangis, jäänud on Põhja-Korea ja Hiina Uuendatud

05.03

Trump vahetas välja sisejulgeolekuministri

05.03

Iraani konflikt laienes ka Aserbaidžaani

05.03

Zelenski: USA palus Ukrainalt abi Lähis-Idas droonide tõrjumiseks

05.03

Meedia teatel alustasid Iraagi kurdid Iraanis pealetungi Uuendatud

09:28

Ülevaade: milleks kulub heitkogustega kauplemisest saadud kaks miljardit

ilmateade

loe: sport

15:44

Malõgina pidi tunnistama kunagise maailma 23. reketi paremust

15:34

VAATA OTSE | Tondirabas tuleb areenile Eesti jäätantsupaar Uuendatud

15:16

Kristjan Ilves hüppas Lahtis teise kümne keskele

14:38

Itaalia mäesuusataja pikk ootus sai viimaks ülinapilt lõpu

loe: kultuur

15:50

Uue muusika reede: Harry Styles, Olivia Rodrigo, Borm Bubu, Anne Hathaway jt

15:24

Oskar Lutsu huumoripreemia saab Tõnu Oja

14:53

Illustraator Karel Korp: esimest raamatut tegin aasta otsa iga päev

12:20

Pildid: Tallinnas avati Lõuna-Eesti kunstnike ühisnäitus

loe: eeter

12:02

Kinoteatri naljakoolitusel osalenud Rait Rosenberg: ma räägin alkoholismist

10:29

Kaheksalapseline pere tõi Halliste legendaarsesse sööklasse uue elu

09:05

Ivo Uukkivi Velikije Lukist: olime teiste silmis ohtlikud

05.03

Helilooja Tiit Kikas filmist "Säärane mulk": naljamuusikat me teha ei tahtnud

Raadiouudised

12:45

Riik kavandab uudseid lahendusi eakate toimetuleku toetamiseks

12:40

Lähipäevad tulevad sajuta

12:30

Raadiouudised (06.03.2026 12:00:00)

10:00

Haapsalu lahte tulevad karbi- ja vetikafarmid

09:55

Trump tagandas sisejulgeolekuministri

09:50

Ilm püsib päikeseline ja sajuta

09:20

Raadiouudised (06.03.2026 09:00:00)

05.03

Ringkonnakohus tühistas Toila kooli gümnaasiumiosa sulgemise otsuse

05.03

Õhuvägi katsetab uut droonitõrjesüsteemi

05.03

Päevakaja (05.03.2026 18:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo