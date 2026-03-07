AFP: Dubais, Manamas ja Jeruusalemmas kärgatasid plahvatused

AFP ajakirjanikud kuulsid laupäeval plahvatusi Dubais ja Bahreini pealinnas Manamas.

Dubais oli kuulda kahte ja Manamas ühte plahvatust, viimases kõlas ka hoiatussireen.

"Kodanikel ja elanikel palutakse säilitada rahu ning suunduda lähimasse turvalisse kohta," teatas Bahreini siseministeerium sotsiaalmeediaplatvormil X.

Lisaks andis veel üks AFP ajakirjanik veidi varem teada, et kuulis laupäeva varahommikul Jeruusalemmas plahvatust, kui õhuhäiresireenid hoiatasid saabuva Iraani raketirünnaku eest.

Varem oli Iisraeli sõjavägi teatanud, et õhutõrje reageerib Iraanist lähtunud raketiohule, enne kui anti teada ohu möödumisest.

Iraani kättemaksurünnakud Pärsia lahe piirkonnas asuvate sihtmärkide vastu algasid nädala eest.