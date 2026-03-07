Rootsi pidas kinni Venemaa varilaevastiku laeva

Varem oli sama kaubalaev segatud Ukraina teravilja vargustesse, teatas sõjasündmusi kajastav sotsiaalmeediakanal Tendar.

Lisaks oli Caffal sidemeid ka Wagneri tegevusega Aafrikas.

Ukraina välisminister Andrii Sõbiha kirjutas X-is, et on Rootsile Caffa kinnipidamise eest tänulik.

"Selliste laevade vastane kollektiivne tegevus on hoogustumas. See on teretulnud areng," lausus Sõbiha.

Ta lisas, et sanktsioonid toimivad, kui neid rangelt jõustatakse.

"Peame koos takistama Venemaa varilaevastiku tegevust, et kaitsta Euroopa julgeolekut ja keskkonda," ütles Ukraina välisminister.