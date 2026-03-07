Rootsi pidas kinni Venemaa varilaevastiku laeva
Rootsi pidas kinni Venemaa varilaevastiku laeva Caffa, millel puudub lipuriik.
Varem oli sama kaubalaev segatud Ukraina teravilja vargustesse, teatas sõjasündmusi kajastav sotsiaalmeediakanal Tendar.
Lisaks oli Caffal sidemeid ka Wagneri tegevusega Aafrikas.
Swedish forces boarded and detained the Russian shadow fleet vessel "Caffa" (9143611). The sanctioned vessel was declared stateless.— (((Tendar))) (@Tendar) March 7, 2026
Previously, this merchant vessel was involved in theft of Ukrainian grain and was also connected with activities of PMC Wagner in Africa. pic.twitter.com/YKZ5caDYMk
Ukraina välisminister Andrii Sõbiha kirjutas X-is, et on Rootsile Caffa kinnipidamise eest tänulik.
"Selliste laevade vastane kollektiivne tegevus on hoogustumas. See on teretulnud areng," lausus Sõbiha.
Ta lisas, et sanktsioonid toimivad, kui neid rangelt jõustatakse.
"Peame koos takistama Venemaa varilaevastiku tegevust, et kaitsta Euroopa julgeolekut ja keskkonda," ütles Ukraina välisminister.
