Rootsi hõivas juba teise varilaevastiku laeva

Rootsi rannavalve ja politsei üksused laskumas varilaevastiku laevale Sea Owl 1. Autor/allikas: Rootsi rannavalve
Rootsi rannavalve võttis neljapäeval oma kontrolli alla arvatava Vene varilaevastiku aluse, mis on nädala jooksul juba teine sarnane operatsioon.

Neljapäeval veidi pärast kella poolt üheksat õhtul läksid Rootsi rannavalve operaatorid Trelleborgi ranniku lähedal 228 meetri pikkuse tankeri pardale, vahendas Rootsi uudisteagentuur TT.

"Meil on käimas operatsioon Trelleborgist kagus," ütleb rannavalve pressiesindaja Mattias Lindholm TT-le, lisades, et laeva oli juba mõnda aega jälgitud.

Eelmisel nädalal läks rannavalve ühisoperatsioonis teiste ametivõimudega samuti ühe kahtlustatava varilaevastiku aluse pardale.

"Ka seekord teeme koostööd politsei ja riikliku töörühmaga," ütles Lindholm.

Esimese kinnipeetud laeva kaptenit kahtlustatakse mitmes kuriteos, sealhulgas Ukraina vilja varguses ning riikkondsuse puudumises.

Rootsi rannavalve ei soovinud kommenteerida, kas ka käimasolevas juhtumis kahtlustatakse kedagi kuriteos, kuid on algatatud eeluurimine meresõiduseaduse võimaliku rikkumiste suhtes seoses puudustega laeva merekõlblikkuses. "Uus tass musta kohvi," kirjutas tsiviilkaitseminister Carl-Oskar Bohlin sotsiaalmeediakanalis X, viidates asjaolule, et eelmise sarnase operatsiooni nimi oli Must kohvi.

"Laeva nimi on Sea Owl 1 ja kahtlustatakse, et sellel puudub lipuriik. See on EL-i sanktsioonide nimekirjas ja veab naftat või muud vedelkütust," kirjutas Bohlin.

Politsei kinnitas oma veebisaidil, et nad osalesid operatsioonis laeva vastu, mida kahtlustatakse Rootsi territoriaalvetes valelipu all seilamises.

Laeval oli Komooride lipp, mis on Aafrika idaranniku lähedal asuv riik, mida on rannavalve andmetel viimastel aastatel kasutatud Venemaa ja Brasiilia vahel naftasaadusi vedavate laevade registreerimiseks.

"Venemaa varilaevastik kujutab endast märkimisväärset julgeoleku- ja keskkonnaohtu. Laevastik koosneb sadadest laevadest, mis on sageli vanad, halvasti hooldatud, valelipu all või täiesti riikkondsuseta. Probleem seisneb peamiselt Venemaa-vastastest sanktsioonidest, eriti naftaeksporti puudutavatest sanktsioonidest möödahiilimises, aga ka nende keskkonnaohtlikkuses, halvas meresõiduoskuses ja ebapiisavates kindlustuskorraldustes. Nende põhjustatud õnnetus võib tekitada suurt kahju ja nõuaks ulatuslikke ressursse päästeteenistuste ja koristustööde jaoks. Varilaevastik on sageli ka Venemaa majanduse ja Ukraina vastu sõja pidamiseks keskse tähtsusega," kirjutas Bohlin.

"Seda silmas pidades näeb valitsus, et aktiivne vastumeetmete poliitika on vajalik. Praegune aeg seab kõrgeid nõudmisi diskreetsusele ja otsustavale tegutsemisele, mida Rootsi võimud on taas kord näidanud," lõpetas Rootsi minister.

Laupäeval teatas Rootsi Venemaa varilaevastiku laeva Caffa kinnipidamisest. Laeval puudus lipuriik, see oli varem segatud Ukraina teravilja vargustesse ning sel oli ka sidemeid Vene sõjakompanii Wagner tegevusega Aafrikas.

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: TT

