Amet jookseb ajaga võidu, et Saatse saapa ümbersõiduteed sügiseks valmis saada

Valitsus otsusega suleti eelmise aasta oktoobris Saatse-Ulitina teel kaks teelõiku, mis läbisid Venemaa territooriumi. Praegu käivad samaaegselt eramaade omandamisega ehitushanke väljakuulutamine ja ajaga võidujooks, et tee ehituseks vajalik metsakoridor saaks enne pesitsusrahu raadatud.

Transpordiametil tuleb rajada kaks ümbersõiduteed – umbes viiekilomeetrine lõik ümber niinimetatud suure saapa ja mõnesaja meetri pikkune lõik ümber Lutepää kolmnurga. Viimase ehitaja juba olemas ning tööd saavad alata aprillis.

Suure saapa ümbersõidutee projekt valmis aga sel nädalal ja transpordiametil käivad paralleelselt ehitushanke väljakuulutamisega läbirääkimised eramaa omanikega teede ehituseks vajalike maade omandamiseks.

"Tehakse hindamised ja vastavalt vajadusele kas ostame terve kinnistu või teeme äralõikeid. Enamikuga on väga hea koostöö olnud. On üksikud erandid, kellega läheb koostöö raskemalt, võib-olla mõnel inimesel on ootused liiga kõrged maa hinna osas," lausus transpordiameti lõuna osakonna juhataja Janar Taal

Ümbersõiduteede rajamine puudutab umbes 15 eramaa omanikku. Toomas Tarvel jääb ümbersõiduteede all kaks kinnistut, kokku alla hektari suurune ala.

"Kui ma ära põhjendasin, mis tingimustel ma olen nõus seda tegema, siis jõudsime raudselt kompromissile. see lõikab olemasoleva kinnistu mitmeks tükiks, et ma saaks ühe tüki pealt teise peale niimoodi, et ma tulevast teed ära ei lõhu," ütles Tarve.

Et uus tee kulgeb läbi looduskaitseala, tuli läbi viia ka Natura ala hindamine, mille tulemusel seisab ees mõnede looduskaitsealuste liikide ümberasustamine.

"Sealt leiti kaks kaitsealust liiki, aga seda väga vähestes kasvukohtades. Palu-karukell ja nõmmnelk ja kolm kuklasepesa. Kuklaste pesad tuleb enne ehituse algust ümber tõsta ja taimed ümber istutada," lausus keskkonnaameti peadirektor Rainer Vakra.

Transpordiametist öeldi, et tegemist on keerulise väljakutsega, kuna paljud protsessid on langenud kokku ning praegu on kõige olulisem, et tee ehitamiseks vajalik metsakoridor – kokku 11–12 hektari ulatuses – saaks raadatud enne raierahu.

"Metsa raadamist teeb RMK, aga kuna kõik kinnistud pole omandatud, siis me peame ise tegutsema. See on võtmekoht – kui metsa raadamine tehtud, siis on võimalik sügiseks tee valmis ehitada," ütles Taal.