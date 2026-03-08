Küprose meedia: võimud vahistasid Iraani abistamises kahtlustatava Eesti kodaniku

Küprose võimud pidasid terrorismi ja spionaaži kahtlustusega kinni 28-aastase Aserbaidžaani kodaniku ja 27-aastase Eesti kodanikust naise, kirjutavad kohalikud meediaväljaanded. Eesti välisministeerium uurib antud väiteid.

Politsei teatel toimus vahistamine Larnacas vahetult enne kahtlustatavate kavandatud lennureisi saarelt lahkumiseks.

Operatsioonini viis veebruari lõpus laekunud luureandmete analüüs.

Uurijate hinnangul külastas mees korduvalt Iraani ja värvati tõenäoliselt Islami revolutsioonilise kaardiväe (IRGC) ridadesse. Enne vahistamist jälgis politsei paari liikumist ning pani kirja tegevused, mis sarnanevad uurijate sõnul väljaõppinud agentide töövõtetega.

Küprosel viibimise ajal käisid kahtlustatavad Paphoses, Limassolis ja Larnacas, kus nad pildistasid erinevaid objekte. Uurimisandmetel külastavad paljusid neist paikadest tihti Iisraeli kodanikud. Politsei kontrollib, kas fotod võidi saata välismaale.

Kuigi paar esitles end turistidena, saabusid nad saarele eri lendudega. Naist kahtlustatakse oma partneri tegevuse varjamises.

Kohus määras kahtlustatavad kaheksaks päevaks vahi alla ning nende isiklikud asjad konfiskeeriti ekspertiisiks.