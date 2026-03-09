Briti õhubaasi rünnanud Iraani droon sisaldas Vene komponente

"Küprosel asuvat Suurbritannia õhuväebaasi tabanud Iraani droon oli varustatud Venemaa sõjatehnikaga," seisab artiklis.

Akrotiris asuvat baasi ründas Liibanonist teele saadetud Iraani droon. Arvatakse, et droon oli varustatud Venemaal toodetud navigatsioonisüsteemiga Kometa-B.

See tehnoloogia tuvastati esimest korda eelmise aasta detsembris Ukraina õhutõrje poolt kahjutuks tehtud droonides.

Briti sõjaväeluure saatis leitud droonikomponendid edasiseks uurimiseks Ühendkuningriigi laborisse. Arvatakse, et rünnaku panid toime Liibanonis tegutsevad äärmusrühmituse Hezbollah' võitlejad.

Daily Maili andmetel võib see olla esimene tõend Venemaa sõjatehnoloogia kasutamisest Iraani konfliktis.

Kreeka kaitseminister Nikos Dendias teatas halveneva julgeolekuolukorra tõttu kahe fregatt-klassi sõjalaeva ja kahe F-16 Fighting Falcon hävituslennuki paigutamisest Küprosele. Ka Prantsusmaa on teatanud, et saadab saarele raketitõrje- ja droonivastased süsteemid keset USA ja Iisraeli sõda Iraani vastu.