"Pealtnägija": päästeoperatsioon Lähis-Itta lõksu jäänute ja kriisigrupi silme läbi

11 päeva tagasi ründasid USA ja Iisrael Iraani, tappes muu hulgas suure osa võimuladvikust, mis omakorda tõi vastu islamiriigi raketilöökide laine lähipiirkonda. Sõjategevuse tulemusel jäi piirkonnas lõksu ligi 1500 eestlast, kes olid tulnud piirkonda koolivaheaega või puhkust veetma. "Pealtnägija" jälgis päästeoperatsiooni alates esimestest tundidest läbi kaugel maal lõksus perede ja Tallinnas tegutseva kriisigrupi tegevuse.